Maheso deposita una cápsula del tiempo en su nueva planta de Soria.

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Maheso, compañía especializada en soluciones de alimentación para el mercado nacional e internacional, ha depositado una cápsula del tiempo en su nueva planta de Garray (Soria). Permanecerá enterrada y sellada hasta diciembre de 2075 y permitirá, en el futuro, revivir uno de los momentos más significativos de la historia reciente de la compañía, indica en un comunicado.

La acción se ha llevado a cabo en las nuevas instalaciones de la compañía, ya finalizadas y actualmente en fase de validación y pruebas previas al inicio de la producción. La cápsula ha quedado enterrada en un espacio emblemático de la fábrica como símbolo de continuidad, visión de futuro y compromiso con el territorio.

En el interior de la cápsula se han depositado distintos objetos con carga simbólica para la historia de compañía y la familia, impulsora del proyecto. Entre ellos, trigo de Alcubilla del Marqués, carne deshidratada, y una lata de sardinas como representación de algunas de las materias primas presentes en el día a día de Maheso. También cubiertos, con un significado especial para la familia, y varios periódicos de la jornada, como reflejo del contexto actual que acompaña este momento histórico para la empresa, además de una carta firmada por el CEO de la empresa.

La cápsula, incorpora además una placa conmemorativa con el mensaje, “De la familia Maheso (Martínez, Hernández y Soler) como agradecimiento a quienes nos acompañan en este viaje y a quienes lo continúen, esperando que sigan poniendo en el centro las personas y su alimentación, viviendo la empresa con compromiso, pasión y sumando esfuerzos para construir un mundo mejor, firmada por José Soler, José Martínez y David Aldea”. Un texto que resume la filosofía, los valores y la visión con la que la compañía quiere seguir creciendo en las próximas décadas.

“Queríamos guardar una pequeña parte del presente para poder compartirla con las futuras generaciones. Esta planta representa una nueva etapa para Maheso y esta cápsula simboliza la ilusión, el esfuerzo y la visión con la que estamos construyendo el futuro de la compañía”, destaca David Aldea, CEO de Maheso.

La nueva planta de Maheso en el Parque Empresarial del Medio Ambiente (PEMA) de Garray constituye uno de los principales proyectos industriales de la compañía para los próximos años. Con una superficie de 14.000 m² y una inversión prevista de 40 millones de euros, las instalaciones permitirán reforzar la capacidad operativa de Maheso y acompañar su crecimiento tanto en el mercado nacional como internacional.

La fábrica incorporará sistemas y tecnología avanzada para mejorar la eficiencia de los procesos productivos y desarrollar soluciones de alimentación adaptadas a las nuevas necesidades de consumidores y profesionales del canal Horeca, manteniendo altos estándares de calidad, sabor y textura. Asimismo, el proyecto se ha desarrollado bajo criterios de sostenibilidad y eficiencia energética alineados con la certificación BREEAM®.

Compromiso con el territorio y crecimiento de futuro

Con esta nueva implantación industrial, Maheso prevé contribuir al desarrollo económico y social de la zona mediante la creación progresiva de empleo y el impulso de actividad en el territorio. La planta forma parte del Plan Estratégico 2030 de la compañía, orientado a reforzar su capacidad industrial y su proyección internacional en los próximos años.