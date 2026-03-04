Maheso avanza en la contratación de su plantilla para arrancar en mayo la actividad en Soria

Publicado por Irene Llorente Soria Creado: Actualizado:

Maheso ya avanza en la contratación de su plantilla para tener todo listo en mayo, cuando espera tener operativa su nueva planta en el Parque Empresarial del Medio Ambiente (PEMA). La empresa ha recibido decenas de currículums, buena parte de ellos a través de FOES, que a día de hoy aglutina 70 peticiones para los puestos de operadores, dado que la selección de los empleados de mantenimiento ya se llevó a cabo en octubre. Y para esta primera fase necesitará 40 trabajadores que se ampliarán hasta los 80 en los cuatro años siguientes.

De hecho, recuerdan desde la empresa alimentaria que los contratados para los nuevos perfiles técnicos en las áreas de gestión productiva, aseguramiento de la calidad y mantenimiento ya realizaron la formación a final de año en la sede de Maheso, en Moncada (Barcelona). Ahora, les tocará el turno a los operadores, una vez que haga efectivas las contrataciones, que acudirán también a Moncada para formarse.

Desde FOES explican que cada día están entrando currículums para Maheso a través de su portal de empleo, la vía abierta que tiene la empresa en Soria para facilitar el proceso de selección de personal, además de su web oficial. No obstante, la compañía está en búsqueda activa de talento, buscando perfiles de producción, “un paso clave para consolidar un equipo comprometido, capacitado y alineado con los valores de Maheso”, sostienen desde la compañía.

Con la inauguración de la nueva fábrica, prevista para mayo de 2026, arrancará la primera fase del proyecto con una primera línea de productos - snacks vegetales, quesos y churros- con especial foco en formatos aptos para horno y airfryer, una capacidad de producción de 2.500 toneladas anuales y una plantilla inicial de 40 trabajadores. En 2027 dará inicio la segunda fase durante la cual se duplicará la capacidad productiva de las instalaciones introduciendo una segunda línea de producción, tales como precocinados cárnicos y otras soluciones de alimentación, llegando a las 5.000 toneladas.

Esta fábrica de 14.000 metros cuadrados de superficie, va a convertirse en una de las piezas clave de la estrategia industrial de Maheso para duplicar su capacidad productiva consolidando su liderazgo en el mercado español y reforzando su expansión internacional, con especial foco en mercados estratégicos de Europa y Estados Unidos.

Maheso ya ha finalizado toda la estructura de la obra, además de las instalaciones de luz y gas. También ha concluido la instalación de la cámara frigorífica de producto acabado y la cámara frigorífica de materias primeras. Y ya ha empezado a comprar la maquinaria, para poder producir en mayo.

Cabe recordar que la planta de Garray forma parte del Plan Estratégico 2030 de Maheso, que contempla una inversión total de 75 millones de euros en toda el área industrial y tecnológica en España y persigue superar los 300 millones de facturación en 2030.