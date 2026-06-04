El bosque más extenso de Europa está en Soria y cuenta con un alojamiento junto al embalse

Publicado por Antonio Bret Creado: Actualizado:

Si buscas un destino donde el silencio del bosque se une en perfecta armonía con la tranquilidad del agua, el Pinar Grande en Soria es tu lugar. Este espacio natural de casi 12.000 hectáreas es uno de los pinares más extensos de toda Europa y ofrece una experiencia auténtica para quienes buscan conectarse con la naturaleza.

Atractivos del Pinar Grande



Pinar Grande es un espacio natural de 11.988 hectáreas que se extiende por los términos municipales de Soria, Abejar y Navaleno, formando parte de una masa boscosa de 100.000 hectáreas que abarca Soria y Burgos. Este bosque posee la denominación de bosque modelo por su aprovechamiento sostenible de recursos.

El paraje cuenta con varios enclaves imprescindibles. Cabeza Alta es un verdadero mirador con vista panorámica de un mar infinito de copas verdes. La Senda del Ingeniero ofrece sendas autoguiadas dentro del aula educativa del bosque. Playa Pita es una zona de recreo en las orillas del pantano de La Cuerda del Pozo con baño, mesas y barbacoas.

Pinar grandeGetty Images

El Aula Divulgativa El Amogable es un centro de capacitación forestal y exposición sobre el mundo forestal de Castilla y León. También encontrarás rutas de senderismo con pistas asfaltadas y señalizadas, ideales para ciclismo y caminatas. El acceso es libre y gratuito.

La flora que da vida al bosque



El paisaje está dominado por extensos pinares de pino albar, especie predominante. También encontrarás pino negral, que se mezcla habitualmente con el pino albar. El roble rebollo está presente como especie secundaria. Las hayas crecen junto a los pinares. Brezos, arándanos y margaritas alpinas decoran el suelo del bosque.

El bosque alberga ejemplares centenarios con hasta 500 años de antigüedad, conocidos como los abuelos del bosque en la ruta que parte de Tejeros. Pinar Grande forma parte de la Red Europea de Parques Micológicos, destacando su rica producción de setas.

Fauna discreta pero abundante

La vida animal es abundante y diversa. Los ciervos son visibles al atardecer. Entre las aves destacan los buitres leonados y diversas aves cantoras. En los arroyos encontrarás ranas y truchas en tramos limpios. Mariposas, abejas y otros polinizadores completan el ecosistema. La fauna es diversa pero discreta, adaptada al entorno forestal.

Información práctica para tu visita

Pinar Grande se encuentra a 1.100 metros de altitud. Desde Soria capital son 48 km por la N-234 hacia Navanegra. Las coordenadas GPS son 41º 51' N, 2º 55' W. Las actividades recomendadas incluyen senderismo, ciclismo, observación de fauna, recolección de setas y baños en el embalse. Si quieres tener más información, puedes ponerte en contacto con El Amogable, el aula divulgativa del bosque, en el teléfono 975 236 683.

Además, para disfrutar del entorno, puedes alojarte en el Camping Urbión en Abejar, un camping de primera categoría situado en pleno Pinar Grande junto al Embalse de Soria. Ofrece zonas de acampada para tiendas, caravanas y autocaravanas, además de bungalows de madera con cocina equipada, baño con ducha, terraza y calefacción.

El recinto dispone de restaurante, supermercado, bar, piscina al aire libre de temporada, parque infantil, pistas deportivas, zona de barbacoas, lavandería, duchas con agua caliente y WiFi. Permite acceso directo al embalse para deportes acuáticos, piragüismo y pesca. Está frente a Playa Pita, a 4,9 km del centro de Abejar y a 30 minutos del Parque Natural Laguna Negra.