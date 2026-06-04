El camping de Soria que permite ver buitres y estrellas sin salir de la cama

Publicado por Antonio Bret Creado: Actualizado:

Dormir en plena naturaleza ya no significa necesariamente montar una tienda de campaña o renunciar a determinadas comodidades. En los últimos años, una nueva forma de alojamiento ha comenzado a ganar protagonismo en numerosos destinos turísticos, y la provincia de León no es una excepción. Se trata del glamping, una modalidad que combina la experiencia de estar rodeado de naturaleza con servicios y equipamientos más propios de un hotel o una casa rural.

La palabra surge de la unión de los términos ingleses 'glamour' y 'camping', y define un concepto que cada vez atrae a más viajeros. El objetivo es sencillo: disfrutar de bosques, montañas o espacios naturales sin prescindir de una cama confortable, un baño privado o determinadas comodidades que muchos turistas consideran imprescindibles durante sus vacaciones.

En la provincia de Soria ya existen varios ejemplos que reflejan esta tendencia. Es el caso de Miradomos; probablemente, es el glamping más singular de la provincia. Está cerca de Liceras y El Burgo de Osma. Son domos panorámicos pensados para contemplar el paisaje y el cielo nocturno, con baño y comodidades propias de un alojamiento rural moderno.

Otro ejemplo: dentro del entorno del Parque Natural del Cañón del Río Lobos, el Camping Cañón del Río Lobos ha incorporado tiendas geodésicas climatizadas para 2, 4 y hasta 6 personas. La gracia aquí no es tanto el alojamiento en sí como dormir en uno de los paisajes más espectaculares de Soria.

Una tendencia que crece en los destinos de naturaleza

El auge del glamping está estrechamente relacionado con el interés creciente por el turismo de naturaleza. Tras años en los que buena parte de la demanda turística se concentraba en las ciudades o en los destinos de sol y playa, muchos viajeros buscan ahora experiencias más vinculadas al entorno natural.

Para muchas personas, esta fórmula resuelve uno de los principales inconvenientes del camping tradicional. Quienes disfrutan del contacto con la naturaleza no siempre están dispuestos a dormir sobre una colchoneta o a compartir instalaciones comunes. El glamping elimina gran parte de esas barreras y amplía el perfil de visitantes interesados en este tipo de escapadas.

Además, la provincia de León cuenta con varios factores que favorecen su desarrollo. La riqueza paisajística de comarcas como El Bierzo, la Montaña Oriental o la zona de Ancares ofrece escenarios especialmente atractivos para este modelo turístico. Bosques, ríos, senderos y espacios protegidos constituyen un reclamo cada vez más valorado por quienes buscan unos días de descanso lejos de los destinos masificados.

La combinación de naturaleza y comodidad explica que el glamping siga ganando presencia año tras año. No sustituye a los hoteles ni a las casas rurales, pero sí se ha convertido en una alternativa cada vez más demandada por viajeros que buscan algo diferente. En una provincia con un importante patrimonio natural como León, esta tendencia parece tener todavía un amplio recorrido y todo apunta a que seguirá sumando nuevos adeptos en los próximos años.