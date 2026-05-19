El pueblo de Soria que esconde un bosque mágico con más de 45 criaturas fantásticas entre los pinos

Publicado por Patricia de la Torre Creado: Actualizado:

En plena naturaleza soriana, rodeado de pinares y muy cerca del Parque Natural del Cañón del Río Lobos, existe un rincón capaz de despertar la imaginación incluso de los más escépticos. En San Leonardo de Yagüe, un municipio conocido por su riqueza natural y patrimonial, hay un sendero convertido en fenómeno familiar donde cada árbol puede esconder una sorpresa. Se trata del Bosque Mágico Fuente del Pino, un espacio que mezcla fantasía, paseo al aire libre y espíritu aventurero entre gnomos, hadas, criaturas fantásticas y pequeñas construcciones imposibles.

No es un parque temático ni una recreación artificial. Parte de su encanto reside precisamente en eso: el visitante tiene la sensación de descubrir un secreto escondido entre los pinos. Casas diminutas incrustadas en troncos, puertas ocultas, puentes improvisados y criaturas fantásticas aparecen entre piedras cubiertas de musgo y ramas retorcidas, obligando a mirar con atención tanto al suelo como a las alturas.

El Bosque Mágico Fuente del Pino de San Leonardo de Yagüe sorprende con más de 45 criaturas fantásticas

Según información facilitada por el Ayuntamiento de San Leonardo de Yagüe, este singular poblado fantástico continúa creciendo temporada tras temporada. Según la información facilitada por el Ayuntamiento de San Leonardo de Yagüe, el recorrido toma como referencia el entorno de la Fuente del Pino, un enclave boscoso convertido en escenario de este singular universo fantástico.

Desde el consistorio explican que el espacio ya supera los 45 elementos fantásticos, un "censo" que invita a los visitantes a recorrer el bosque en busca de todos sus habitantes ocultos. La gracia está precisamente en no verlo todo a simple vista.

Las criaturas fantásticas del Bosque Mágico habitan pequeñas construcciones escondidas entre troncos, piedras y musgo.AYUNTAMIENTO DE SAN LEONARDO DE YAGÜE

Según la información municipal del Ayuntamiento de San Leonardo de Yagüe, entre los elementos repartidos por el recorrido aparecen nombres tan curiosos como la Casa en Venta, la Villa Armonía, el Molino de Viento, Porto Bello, la Casa Hada Aguane, el Rincón Secreto, la Casa del Hobbit o Villa Lupa. También hay espacios dedicados a pequeños personajes fantásticos y escenarios de cuento como la Cabaña del Gnomo Tío Anselmo, el Enano Campesino Soriano, las Hadas del Silencio, la Casa Hada Titania o la Cueva de la Víbora Lola, escondidos entre árboles, piedras y musgo del bosque.

El paseo obliga a afinar la mirada. Algunas casitas aparecen encajadas en cavidades naturales de los árboles, mientras otras se camuflan entre raíces o piedras. Hay pequeñas puertas de madera, columpios improvisados, puentes colgantes y refugios diminutos que parecen habitados por seres invisibles. Como describen desde el Ayuntamiento, muchas de estas construcciones aprovechan curiosas formaciones o agujeros de los árboles, aunque también se esconden entre ramas de pino, musgo y desniveles naturales del terreno.

Hadas, duendes y pequeños refugios convierten el paseo en una búsqueda constante de sorpresas.AYUNTAMIENTO DE SAN LEONARDO DE YAGÜE

San Leonardo de Yagüe convierte el Bosque Mágico en una escapada perfecta para familias

El gran éxito del Bosque Mágico Fuente del Pino tiene mucho que ver con su capacidad para conectar generaciones. Los niños viven la visita como una expedición fantástica, mientras los adultos encuentran un plan tranquilo en plena naturaleza, lejos de pantallas y ruido.

Basta con caminar despacio y dejarse sorprender. En algunos rincones las construcciones son tan discretas que pasan completamente desapercibidas si no se observa con calma. Tendrás que descubrir las sorpresas escondidas, explican desde la información municipal sobre el bosque, una invitación que convierte cada visita en una experiencia distinta.

Puentes colgantes y diminutas viviendas forman parte del singular “censo” del Bosque Mágico de Soria.AYUNTAMIENTO DE SAN LEONARDO DE YAGÜE

Además, el entorno multiplica el atractivo de la escapada. San Leonardo de Yagüe se encuentra en una ubicación privilegiada dentro de la provincia de Soria, rodeado de espacios naturales y con acceso cómodo para una excursión de un día o una escapada de fin de semana.

El Bosque Mágico Fuente del Pino de San Leonardo de Yagüe: horarios y cuándo visitarlo

El Bosque Mágico Fuente del Pino cuenta con horarios de apertura variables según la época del año, según indica el Ayuntamiento de San Leonardo de Yagüe.

Durante abril, mayo, junio y septiembre, abre en horario de mañana y tarde, mientras que en julio y agosto permanece abierto todos los días, ampliando además el tiempo de visita. según el calendario municipal consultado, el cierre de temporada se sitúa el 8 de noviembre.

La recomendación más repetida entre quienes ya lo conocen es sencilla: ir sin prisas. No basta con caminar el sendero. El verdadero encanto está en detenerse, mirar entre troncos, observar las ramas y dejarse sorprender por pequeñas puertas escondidas o personajes diminutos que parecen vigilar el bosque en silencio.