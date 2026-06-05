La Banda de Música de Soria abre el verano con un programa 'a la carta' elegido por el público

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La Banda Municipal de Música de Soria da el pistoletazo al verano cultural soriano con una primera cita en la que el público elige el programa de pasodobles taurinos. La iniciativa se enmarca en la programación estival de la banda para 2026, que recorrerá distintos espacios emblemáticos de la ciudad entre junio y septiembre, bajo la dirección titular de José Manuel Aceña y con propuestas que combinan tradición, divulgación musical y colaboración con diferentes directores y artistas invitados. El ciclo vuelve a reforzar la presencia de la Banda Municipal en las calles y plazas de Soria, acercando la música a públicos diversos y a escenarios muy reconocibles de la ciudad.

Hoy ha ofrecido dos conciertos solidarios en el Centro Residencial de Atención a personas con discapacidad intelectual Ángel de la Guarda y en Asamis (Asociación Soriana de Ayuda a las Personas con Discapacidad Intelectual y sus Familias), que han servido de broche de oro a las actividades de ambos centros en su curso escolar.

La principal novedad del concierto del 13 de junio es que el repertorio no está cerrado previamente, sino que se construye a partir de la participación ciudadana. Cada persona podrá votar sus 11 pasodobles preferidos, de modo que el resultado final del programa dependerá directamente de las preferencias del público.

El código QR para votar.

Para participar, hay dos vías de votación. La primera es mediante un código QR, que permite acceder al sistema de voto de forma rápida y sencilla desde el móvil al siguiente enlace: https://l1nk.dev/t4meg99

La segunda es la votación presencial, pensada para facilitar la participación de quienes prefieran hacerlo físicamente: podrá realizarse en el Centro Cultural Gaya Nuño, de 12:00 a 14:00 horas y de 19:00 a 21:00 horas, y en el Centro Cultural Bécquer, de 10:00 a 14:00 horas. El plazo para votar permanecerá abierto hasta el jueves 11 de junio.

Esta fórmula convierte el concierto en una propuesta más cercana y comunitaria, en la que el público no solo asiste, sino que toma parte en la construcción del programa. La Banda Municipal refuerza así su vocación de servicio público y su capacidad para generar actividades culturales abiertas, accesibles y pensadas para implicar a la ciudadanía.

El ciclo continuará el 15 de julio, a las 20.00 horas, en el Paseo de San Prudencio, con un concierto que contará con la participación del director invitado Francisco Javier Gutiérrez Juan. Esta cita amplía el repertorio de la temporada y suma una mirada distinta a la banda, en un enclave urbano muy frecuentado por el público soriano en verano.

El 22 de julio, a las 22.00 horas, la banda ofrecerá en Santa Clara el programa “La música del universo. Soria, el eclipse en primera fila”, una propuesta con un marcado componente divulgativo y temático. La cita sugiere una relación entre música y conocimiento, en un horario nocturno que favorece una experiencia más especial y envolvente dentro de las actividades municipales ligadas al gran eclipse del próximo 12 de agosto.

El 29 de julio, a las 20.00 horas, el escenario será el Parque del Castillo, uno de los espacios más singulares de la ciudad, donde la banda trasladará su música a un entorno patrimonial y paisajístico de gran valor. Este concierto mantiene la línea de programar actuaciones en lugares emblemáticos, un rasgo que ayuda a integrar la banda en la vida cultural y espacial de Soria.

El 5 de agosto, a las 21.30 horas, el concierto tendrá lugar en el Alto de la Dehesa y llevará por título “Expoesía”, con la participación de la cantaora Mely Zafra. La presencia de una voz flamenca añade un matiz expresivo distinto al ciclo y abre la programación a otras formas de diálogo musical.

El 26 de agosto, a las 19.30 horas, la banda actuará en La Barriada, en la Plaza de la Iglesia, acercando de nuevo su música a un barrio y reforzando el carácter descentralizado de la programación estival. Este tipo de citas permite que la banda se encuentre con públicos más amplios y en entornos cotidianos, sin perder el valor simbólico del concierto en la calle.

La programación continuará el 2 de septiembre, a las 19.00 horas, en Los Pajaritos, en el patio del CEIP “Infantes de Lara”. La elección de un espacio escolar refuerza la dimensión educativa y cercana de la banda, además de favorecer la asistencia de familias y vecinos del entorno.

El ciclo concluirá el 9 de septiembre, a las 19.00 horas, en Santa Bárbara, junto al Centro Gaya Nuño, con la dirección de Sergio Soto. Con esta última cita, la Banda Municipal cerrará una temporada marcada por la variedad de escenarios, la participación ciudadana y la voluntad de llevar la música a distintos puntos de la ciudad.

La programación de verano de la Banda Municipal de Música de Soria vuelve a combinar repertorio popular, conciertos temáticos y actuaciones en espacios abiertos, consolidando una tradición muy querida por el público soriano. El arranque con el concierto a la carta añade además un elemento de implicación directa del público que da más sentido todavía al primer recital del verano.