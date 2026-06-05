Copiso elige nuevo director general a Eduardo Sevillano

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Eduardo Sevillano Hernández es el nuevo director general de Copiso. Sustituye a Pascual López, que deja la cooperativa por jubilación, pero que seguirá trabajando hasta final de año compartiendo tareas con quien le ha relevado en el cargo, ha anunciado el presidente Rubén Carramiñana, en la asamblea general celebrada este viernes.

Eduardo Sevillano, que estudió Ingeniería Técnica Agrícola en Soria, empezó a trabajar en Copiso en 2003, donde ha crecido profesionalmente. Toda su vida laboral la ha desarrollado en el sector ganadero y, tras desempeñar varios puestos, ahora ocupaba la responsabilidad de director de producción de ganadería en la cooperativa soriana, gestionando todo el negocio de porcino: personal, ventas, compras o empresas participadas del grupo.

En la asamblea, Eduardo Sevillano ha agradecido la confianza que ha recibido del Consejo Rector, trasladando a los socios que continuará trabajando para fortalecer Copiso y la actividad agrícola y ganadera de sus socios y de la provincia. Los socios ofrecieron un emotivo aplauso tanto al nuevo director general como al saliente, Pascual López, que destacó su satisfacción por haber desarrollado su vida laboral en Copiso, donde ha habido momentos difíciles que se han sabido superar, dejando una cooperativa moderna, competitiva y referente en España y comprometida con el futuro de la provincia y de su medio rural.