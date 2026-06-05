La Subdelegación de Defensa celebra el Día de las Fuerzas Armadas en Soria

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La Subdelegación de Defensa en Soria ha acercado un año más a Soria la celebración del Día de las Fuerzas Armadas, cuyo acto principal se realizó el sábado 30 de mayo en Vigo.

El pequeño acto castrense, que ha tenido lugar en la plaza del Centro Cívico Bécquer como es costumbre desde que la Subdelegación de Defensa se mudó a la avenida Duques de Soria, ha servido también para realizar la entrega de premios del concurso literario `Carta a un militar español´.

Los alumnos ganadores de los diez centros de enseñanza participantes han colaborado directamente llevando la bandera de España, en su izado y posteriormente en su arriado. La ganadora provincial, Delia Balán, estudiante del IES Antonio Machado, ha leído en voz alta la carta con la que, además de imponerse en la fase provincial, representará a Soria a nivel nacional. Este año el número de centros presentados ha batido el récord, siendo Soria la provincia más activa en relación con el total de institutos.

En el último momento de la ceremonia se ha celebrado un acto a los caídos por España, tradición que lleva en las Fuerzas Armadas españolas más de 500 años.

La Subdelegación de Defensa ha contado con el apoyo, tanto material como de personal, de la Comandancia de la Guardia Civil, que ha aportado un piquete de honores.