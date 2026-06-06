Las cuevas de Soria que esconden grabados de hace miles de años y siguen alimentando leyendas

Las paredes calizas del Cañón del Río Lobos enmarcan el entorno de las Cuevas de San Bartolomé, donde es habitual ver buitres sobrevolando el paisaje.Getty Images

Publicado por Patricia de la Torre Creado: Actualizado:

La provincia de Soria tiene una habilidad especial para conservar lugares donde el tiempo parece moverse más despacio. Entre cañones de roca caliza, senderos silenciosos y paisajes casi intactos, existen rincones que no solo impresionan por su belleza natural, sino también por las historias que arrastran desde hace siglos. Uno de ellos son las Cuevas de San Bartolomé, en pleno Cañón del Río Lobos, un enclave que mezcla arqueología, naturaleza y misterio en dosis difíciles de ignorar.

Quienes llegan hasta este lugar suelen hacerlo atraídos por la popular ermita de San Bartolomé, situada a pocos metros y convertida en protagonista de teorías templarias y leyendas locales. Pero detrás del templo se abre otro escenario aún más fascinante: un conjunto de cuevas donde la historia humana dejó huellas mucho antes de la Edad Media.

Las Cuevas de San Bartolomé de Soria esconden grabados que desafían al tiempo

Las Cuevas de San Bartolomé no son simplemente una formación geológica llamativa. Según explica el fotógrafo y divulgador de viajes Jesús Pérez Pacheco en Fotonazos, las cuevas conservan grabados rupestres atribuidos a la Edad del Bronce, visibles especialmente en la llamada Cueva Mayor. Allí aparecen representaciones esquemáticas de figuras antropomorfas, formas arboriformes y líneas grabadas sobre la roca que, siglos después, continúan planteando preguntas sobre quiénes fueron sus autores y qué intentaban representar.

Pacheco describe estas marcas como un vestigio de la creatividad prehistórica de la zona, explicando que en la cueva pueden observarse «formas antropomorfas, arboriformes, ramiformes, ángulos y líneas hábilmente trazadas en la roca», un conjunto arqueológico que convierte el paseo en algo mucho más profundo que una simple excursión natural.

En la Cueva Menor, el misterio aumenta todavía más. El deterioro de los grabados hace difícil identificarlos con precisión, aunque permanecen visibles ciertas incisiones y dobles líneas que alimentan el interés de arqueólogos, excursionistas y curiosos. La sensación, al entrar, es extraña: como si las paredes todavía intentaran contar algo que no terminamos de comprender del todo.

Las Cuevas de San Bartolomé de Soria y las leyendas que siguen creciendo bajo tierra

La arqueología no es lo único que ha alimentado la fama de este lugar. Las Cuevas de San Bartolomé llevan décadas formando parte de relatos populares que mezclan realidad, simbolismo y misterio. En redes sociales, creadores de contenido especializados en viajes han contribuido a reforzar ese halo enigmático.

El creador de contenido @nachefe__, en un vídeo publicado desde el entorno del Cañón del Río Lobos, define el enclave como «uno de los sitios más misteriosos de España» y asegura que «cuanto más leo sobre este sitio más misterio y curiosidad me produce».

Parte de esa fascinación nace precisamente de la gran cueva situada junto a la ermita. El creador recoge una de las teorías populares más repetidas entre visitantes al señalar que «se rumorea que conecta con túneles secretos que recorren kilómetros bajo tierra», aunque no existe evidencia arqueológica o científica concluyente que lo confirme.

Desde el blog de viajes Más Allá del Mapa, la creadora SUKI también recoge testimonios de visitantes que aseguran sentir algo extraño en el cañón, una percepción que algunos visitantes relacionan con las llamadas «energías telúricas». Según relata, muchos viajeros describen «una vibración, un cosquilleo que parece ascender desde el suelo y recorrer el cuerpo». Aunque este tipo de experiencias pertenecen más al terreno de la percepción personal que al de la evidencia científica, forman parte inseparable de la narrativa del lugar.

Las Cuevas de San Bartolomé de Soria, un paisaje donde sobrevuelan buitres y sobreviven preguntas

La experiencia de visitar las Cuevas de San Bartolomé también tiene algo profundamente visual. El camino hasta ellas atraviesa uno de los paisajes más espectaculares de Castilla y León, entre paredes verticales de roca caliza donde no es raro ver buitres leonados planeando sobre el cañón.

Jesús Pérez Pacheco destaca precisamente esa escena al explicar que durante el trayecto «se pueden avistar numerosos buitres en las paredes del cañón», una imagen que termina de reforzar la sensación de estar entrando en un lugar suspendido entre la naturaleza y el mito.

Quizá por eso las Cuevas de San Bartolomé siguen despertando tanta curiosidad. Porque aquí no todo necesita explicación. Hay lugares que funcionan precisamente así: entre preguntas sin resolver, silencios incómodamente bellos y una sensación persistente de que la piedra todavía guarda secretos.