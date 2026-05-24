La ermita «satánica» de Soria relacionada con una extraña coincidencia que intriga desde hace siglos

La ermita de San Bartolo, enclavada entre los imponentes farallones del Cañón del Río Lobos, es uno de los enclaves más enigmáticos de Soria por su supuesto pasado templario y sus leyendas.Getty Images

Publicado por Patricia de la Torre Creado: Actualizado:

La provincia de Soria está llena de lugares donde la naturaleza parece haber decidido guardar secretos. Pero pocos generan tanta fascinación como la ermita de San Bartolo, un enclave rodeado de roca caliza, silencio y preguntas sin resolver. Situada en pleno Cañón del Río Lobos, esta construcción medieval no solo despierta interés por su estética románica o por su supuesto pasado templario: hay una coincidencia geográfica relacionada con su ubicación que lleva siglos alimentando teorías y conversaciones.

Quienes llegan hasta allí lo hacen, muchas veces, atraídos por la leyenda. Otros, por el paisaje. Y algunos por una pregunta concreta: ¿cómo es posible que este templo parezca colocado en un punto tan simbólico de la Península?

La ermita de San Bartolo y la extraña coincidencia que sigue desconcertando

La llamada ermita de San Bartolo (nombre con el que la conocen los vecinos de la zona) se encuentra en el corazón del parque natural del Cañón del Río Lobos, un espacio protegido desde 1985 que sorprende por sus gigantescos farallones de roca caliza y un paisaje casi cinematográfico. Según la información de Guía Repsol, el acceso más habitual comienza desde el Centro de Interpretación de la Naturaleza de Ucero y atraviesa un sendero sencillo de unos tres kilómetros apto para familias y personas mayores hasta llegar al templo.

Sin embargo, el atractivo del lugar no termina en el camino. Una de las teorías más repetidas sobre la ermita sostiene que estaría situada en un punto casi equidistante entre dos extremos de la Península Ibérica: el cabo de Creus, en Girona, y el cabo Touriñán, en Galicia. La creadora de contenido especializada en viajes Bea Barrio lo resume así: «¿Sabías que está equidistante de dos extremos de la península? El Cabo de Creus en Girona y el Cabo de Turiñán en Galicia».

La teoría no tiene consenso académico absoluto, pero sí ha conseguido mantener vivo un halo de misterio durante décadas. Para muchos, esta aparente simetría territorial no sería fruto del azar. Para otros, simplemente una coincidencia fascinante amplificada por el magnetismo del lugar.

La ermita de San Bartolomé y el supuesto vínculo templario

La historia del edificio tampoco está completamente cerrada. Según Guía Repsol, la ermita actual sería una construcción templaria del siglo XIII y, «al parecer, fue originalmente la iglesia del convento templario de San Juan de Otero». Sin embargo, los especialistas recuerdan que la vinculación directa con la Orden del Temple no está completamente documentada, lo que ha dado pie a múltiples interpretaciones.

Ese margen para la duda es precisamente lo que ha convertido San Bartolo en un lugar tan atractivo para el imaginario popular. El divulgador de viajes Javi Ponce reconoce esa incertidumbre al señalar que «se la conoce principalmente por su relación con los templarios, aunque ya sabéis que esto es todo un misterio porque la documentación no nos la asegura al 100%».

La arquitectura contribuye decisivamente a esa atmósfera. El templo, de estilo románico y levantado entre un paisaje abrupto, presenta elementos decorativos que han despertado interpretaciones esotéricas durante años. Uno de los detalles más comentados es un rosetón lateral cuya forma recuerda a un pentagrama invertido. Ponce lo describe así: «A destacar ese rosetón de aquí del lateral del crucero que, si os dais cuenta, tiene forma de pentagrama, además pentagrama invertido».

Ese detalle es precisamente el origen de uno de los apodos más controvertidos del lugar. De forma popular (y en ocasiones sensacionalista) algunos viajeros y divulgadores han llegado a referirse a San Bartolo como una ermita «satánica», una etiqueta nacida de la interpretación de su rosetón estrellado, cuya geometría recuerda a un pentagrama invertido.

Sin embargo, no existe evidencia histórica que relacione la ermita con cultos satánicos ni prácticas esotéricas de ese tipo. Más bien, la explicación parece estar vinculada al imaginario contemporáneo y al fuerte simbolismo del arte románico, donde las formas geométricas, figuras animales y representaciones humanas tenían lecturas religiosas, morales o decorativas. En un lugar rodeado de leyendas templarias y coincidencias geográficas tan llamativas, el mito ha terminado creciendo casi por sí solo.

A ello se suman canecillos, figuras talladas y símbolos vegetales que muchos visitantes interpretan como mensajes ocultos, aunque los expertos recuerdan que el románico medieval utilizaba abundantemente iconografía alegórica y religiosa. Quizá esa mezcla entre historia documentada, interpretaciones populares y un paisaje casi irreal sea el verdadero motivo por el que la ermita sigue despertando tantas preguntas.

La ermita de San Bartolo, leyendas y un paisaje casi irreal

La magia del lugar no se explica únicamente por la piedra. También pesa la leyenda. Guía Repsol recoge una de las narraciones más populares de la zona: San Bartolomé habría saltado de su caballo desde lo alto de la montaña y lanzado su espada pronunciando: «Allá donde caiga mi espada, se hará mi morada». Según la tradición, el arma cayó precisamente donde hoy se levanta la ermita.

El relato se completa con otro detalle que sigue fascinando a quienes visitan el paraje: todavía se muestran las supuestas huellas del caballo en el conocido Salto del Caballo.

El entorno ayuda a alimentar la sensación de estar en un lugar suspendido en el tiempo. Las paredes del cañón alcanzan cerca de cien metros de altura, sobrevuelan buitres leonados y muy cerca se encuentran las cuevas de San Bartolo, desde donde algunos visitantes observan el templo enmarcado entre la roca como si se tratara de una postal medieval.

La experiencia, además, resulta accesible. El sendero es sencillo, está bien señalizado y permite completar una ruta circular junto al río Lobos. En verano, eso sí, la afluencia aumenta considerablemente. Según explica Javi Ponce, «en julio y agosto hay que tener paciencia porque esto está hasta arriba de personas».

Con misterio o sin él, la ermita de San Bartolo sigue provocando exactamente lo mismo que hace siglos, una mezcla irresistible de asombro, preguntas y silencio.