Los jóvenes fallecidos en el accidente de Pinilla del Campo tenían 18 y 19 años

Lugar del accidente, en el que aún se apreciaban algunos restos del vehículo.HDS

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Los dos jóvenes fallecidos en la madrugada de este sábado tras sufrir un accidente de tráfico en Pinilla del Campo (Soria) tenían 19 y 18 años, según ha podido confirmar la Subdelegación del Gobierno en Soria, una vez realizada la identificación de las víctimas.

Cabe recordar que el siniestro vial se produjo a las 1.00 horas de este sábado 6 de junio en el punto kilométrico 14,520 de la carretera SO-P-2003 (que va de la N-122 a la CL-101 por Villar del Campo y Pinilla del Campo), en el término municipal de Pinilla del Campo, tras salirse de la vía el turismo en el que viajaban los cinco jóvenes por el margen derecho, chocar posteriormente contra un muro, y acabar volcando el vehículo.

Como consecuencia del siniestro fallecieron dos jóvenes: el conductor, de 19 años y vecino de Soria, y otro ocupante del vehículo, de 18 años y vecino de Soria.

Otras tres personas resultaron heridas graves: un joven de 23 años, vecino de Garray, y otros dos de 16 años, ambos vecinos de Soria, que fueron trasladados al Hospital Universitario Santa Bárbara de Soria. Los cinco implicados son varones.

Por el momento las causas del accidente están pendientes de investigación por parte de la Unidad de Investigación de Seguridad Vial de la Guardia Civil de Soria