Soria se libra de antivacunas y la protección en niños se acerca al 100%

Publicado por Milagros Hervada Soria Creado: Actualizado:

El movimiento antivacunas ha experimentado un crecimiento notable en la última década en algunos países de Europa, impulsado de forma masiva por la desinformación en entornos digitales, como reconoce el propio Parlamento Europeo. En Soria se esquiva con evidente soltura y el rechazo de las familias a que sus hijos sean vacunados es prácticamente testimonial. Los porcentajes de cobertura superan en casi todos los casos el 95%. Desde el Servicio Territorial de Sanidad de Soria indican que los rechazos son mínimos y en ningún caso preocupantes. Otra cuestión es entre los adultos, donde la decisión de vacunarse es mucho más aleatoria.

Los datos de 2025 confirman que en la provincia la vacunación infantil sigue siendo prácticamente al cien por cien. «Algunos rechazan, muy pocos, y en otros casos puede ocurrir que no se les localice, porque las familias se trasladen de ciudad», explica la responsable de Sanidad, Elena del Vado.

En el caso de la inmunización frente al virus sincitial –que no es propiamente una vacuna sino un anticuerpo monoclonal–, entre enero y marzo pasado se les facilitó a 129 bebés, lo que representa un 97%, y apenas hubo un rechazo explícito de una familia, el 3% en términos porcentuales.

La vacuna del meningococo se inoculó en el 98,6% de los niños de dos meses, cuando está prescrita, y en el caso de dos niños sus familias se negaron a que la recibieran.

Del mismo modo, la denominada vacuna hexavalente –una combinada que protege con una sola inyección contra seis enfermedades graves en la infancia como son difteria, tétanos, tosferina, poliomielitis, Haemophilus influenzae tipo b (Hib) y hepatitis B–, la cobertura llegó al 97,4%, es decir, de 517 bebés de cuatro meses fueron 506 los que aceptaron recibirla. El rechazo afectó a cuatro niños.

Quizá la que baja ligeramente los buenos datos es la tríple vírica, la que protege frente al sarampión, la rubéola y las paperas, que suele ponerse a los hijos cuando cumplen un año. El porcentaje de vacunación baja al 96,6%, que siendo una cifra muy alta refleja cierto recelo residual. En el caso de siete menores se rechazó la vacuna.

La posible explicación puede encontrarse en «un bulo» que circuló hace años, ya desmentido, que levantó desconfianza. «Un estudio fake realizado en muy pocas personas sostenía que la vacuna del sarampión estaba relacionada con un problema de autismo. Eso se desmintió categóricamente, pero puede quedar algún resto de aquello», comentó Del Vado sobre un artículo publicado en 1998 y que ya han desmentido estudios posteriores con mayor fiabilidad. «Puede haber algún movimiento en redes sociales y alguna desconfianza , pero aquí es mínimo. Hay países en Europa donde tienen más seguimiento y se ha detectado un rebote del sarampión», recalca la jefa del Servicio Territorial.

La vacuna infantil más tardía, la del virus del papiloma humano, VTH, a los 12 años, que ahora también se inocula en niños, no sólo en niñas, llegó en 2025 al 86,2% de los menores, con nueve rechazos expresos, la aceptación más baja de todas.

En el caso de los adultos, Soria sigue teniendo una de las coberturas más altas de la Comunidad Autónoma. «Cuanto mayor es la población, la vacunación es más alta», constata Del Vado, quien añade que se vacuna de gripe y covid, pero en este último caso el porcentaje ha ido bajando, «nos olvidamos pronto de lo mal que lo pasamos».

Como ejemplo, entre los mayores de 60 años, donde ya existe la recomendación de vacunarse, acudieron a recibir la que protege contra la gripe el 65,3% mientras que contra el covid fue sólo un 42%.

La diferencia entre la vacuna infantil y la de adulto es evidente. Otro ejemplo constituye la vacuna del herpes zóster. En mayores de 65 años, la primera dosis se la pusieron el año pasado el 59% de la población soriana, la segunda ya hubo algún despiste y llegó al 54,4% de ellos.