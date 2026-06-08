La normativa en Soria: lo que debes saber antes de hacer una barbacoa, acampar o bañarte

Publicado por Antonio Bret Creado: Actualizado:

La provincia de Soria es un destino ideal para disfrutar del verano al aire libre con embalses como La Cuerda del Pozo, ríos como el Duero y espacios naturales como la Laguna Negra. Pero la normativa de uso del fuego, camping y baño cambia según el nivel de riesgo de incendios. Aquí tienes todo lo que necesitas saber para evitar sanciones.

Barbacoas en Soria

En Castilla y León, las barbacoas están permitidas en áreas recreativas autorizadas fuera de época de peligro alto. Cuando el riesgo es muy alto o extremo, se suspenden incluso en áreas autorizadas y se precintan los fogones.

En 2024, Soria tuvo prohibición de barbacoas desde el 14 de julio hasta el 6 de septiembre por riesgo extremo de incendios. Para 2026, la normativa sigue la misma lógica: permitidas en áreas autorizadas, suspendidas temporalmente cuando el riesgo es alto.

Playa Pita en el embalse de La Cuerda del Pozo (Abejar) tiene mesas, merenderos y barbacoas. Otras áreas en la comarca de Pinares también pueden estar autorizadas, pero la lista varía según la campaña de incendios.

El embalse es uno de los lugares frecuentados por los turistas que visitan Soria.MARIO TEJEDOR

Normas obligatorias cuando están permitidas:

Perímetro libre de combustible de 3 metros

No encender fuego a cielo abierto en zonas recreativas

El Ayuntamiento de Soria prohíbe hacer fuego en todo el término municipal, incluyendo quema de rastrojos, matorral y restos de poda

Camping en Soria

No puedes acampar libremente en monte, zona forestal o área protegida. Solo es legal en campings formales autorizados.

Campings principales en Soria:

Camping El Concurso en Abejar, 3 km de Playa Pita, en masa forestal de pino y roble.

Camping Urbión en Abejar, con acceso directo al embalse de Cuerda del Pozo, piscina, restaurante y bar.

Camping Urbión Village con bungalows junto al embalse.

En total hay 8 campings y bungalows en Soria. Si pernoctas en vehículo o autocaravana, debes hacerlo en áreas habilitadas o campings formales.

Baño y actividades en ríos y embalses

Bañarse en ríos y embalses no está prohibido en general, pero solo es permitido en zonas de baño autorizadas. Fuera de estas zonas puedes tener problemas si hay protección ambiental o infraestructuras hidráulicas.

Soria tiene cinco zonas de baño autorizadas:

Playa Pita en el embalse de La Cuerda del Pozo con hidropedales, chiringuito y 77 mesas-merendero.

Playa Gamella en Herreros, también en La Cuerda del Pozo.

Zona cerca del Club Náutico en Soria capital con bar-restaurante.

La Rambla en el Duero, San Esteban de Gormaz, junto al conjunto histórico.

El control sanitario en 2026 va del 15 de junio al 15 de septiembre.

Deportes acuáticos disponibles de primavera a otoño:

Kayak en el río Duero entre Garray y Soria, y en La Cuerda del Pozo (mitad de mayo a mitad de octubre).

Descenso en kayak del Duero de 8 km con salidas a las 11:00 y 17:00 horas.

Ruta en kayak por el embalse visitando el pueblo sumergido de la Muedra.

Stand Up Paddle, piragüismo, vela y windsurf en La Cuerda del Pozo

Pesca en el Duero hasta el 15 de octubre

Captura de cangrejo señal en ríos de la provincia

Dónde consultar el riesgo de incendios

Para saber si una área tiene barbacoa permitida, usa el Visor oficial de Áreas Recreativas JCyL en https://incendioscyl.es/visor/. Permite localizar tu posición con GPS y consultar el estado de cada área.

Consulta también el boletín de peligro de incendios de la Junta de Castilla y León y las predicciones de AEMET para verificar si estás en época de peligro alto.

Un resumen rápido

Barbacoa: permitida en áreas autorizadas fuera de época de peligro alto, con 3 metros de perímetro libre y sin fuego a cielo abierto. En riesgo muy alto/extremo está prohibida y se precinta.

Camping: solo en campings formales. No acampar en monte o zona forestal sin autorización.

Baño: solo en zonas autorizadas. Hay 4 zonas en Soria con control sanitario del 15/06 al 15/09.