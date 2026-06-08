A la venta en Subdelegación las gafas certificadas para observar el eclipse de forma segura

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La Subdelegación del Gobierno en Soria ha recibido del Instituto Geográfico Nacional (IGN) una remesa de material divulgativo y de protección visual para preparar la observación segura del eclipse total de Sol del próximo 12 de agosto. Esta entrega se enmarca en la labor de difusión pública de la información astronómica oficial elaborada por el IGN, a partir de los cálculos del Observatorio Astronómico Nacional (OAN), ante la sucesión excepcional de eclipses solares visibles desde España en 2026, 2027 y 2028.

El material recibido está formado por 200 gafas de protección para eclipse y 40 ejemplares del libro 'Eclipses de Sol. Los eclipses 'españoles' de 2026, 2027 y 2028', editado por el IGN. El precio de la gafa de protección es de 5 euros. El pack de cinco gafas cuesta 20 euros. El pack formado por el libro y una gafa cuesta 16 euros. El libro suelto tiene un precio de 13 euros.

El IGN recuerda que el eclipse total de Sol del 12 de agosto será el primero visible desde la península ibérica en más de un siglo. La franja de totalidad cruzará España de oeste a este y el fenómeno se producirá al atardecer, por lo que será necesario elegir lugares de observación adecuados, abiertos hacia el oeste y libres de obstáculos en el horizonte. En este sentido, Soria es un lugar privilegiado para ver el eclipse.

La seguridad visual será un aspecto esencial durante la observación. Mirar directamente al Sol sin protección adecuada puede causar daños graves e irreversibles en la retina. Por este motivo, las gafas específicas para eclipse deben cumplir la norma EN ISO 12312-2:2015, que es el estándar internacional para la observación solar directa. Esta norma no equivale a la que regula las gafas de sol normales, que no son válidas para mirar al Sol.

Las gafas deben llevar marcado CE, distintivo europeo que acredita el cumplimiento de la normativa aplicable a los equipos de protección individual, además de instrucciones claras de uso, advertencias de seguridad, datos del fabricante y, en su caso, fecha de caducidad. También deben revisarse antes de cada uso. No deben emplearse si el filtro presenta arañazos, perforaciones, dobleces, zonas más claras, manchas, burbujas o cualquier otro defecto.

El libro 'Eclipses de Sol. Los eclipses 'españoles' de 2026, 2027 y 2028', que tiene 152 páginas, ofrece una explicación divulgativa sobre los fundamentos astronómicos de los eclipses, sus ciclos, su presencia en la historia, el arte, la mitología y la ciencia. La publicación también incluye una descripción detallada de los eclipses que serán visibles desde España en 2026, 2027 y 2028, además de instrucciones y consejos para una observación adecuada.

El IGN ha creado además un portal específico sobre los eclipses visibles en España durante estos años. Esta web reúne información oficial, recursos divulgativos, recomendaciones de seguridad, datos sobre cada eclipse y visualizadores que permiten consultar las circunstancias del fenómeno desde cada localidad: https://eclipses.ign.es/.