La Junta recomienda seis puntos de Soria para ver el eclipse en su guía para el 12 de agosto

Publicado por Antonio Carrillo Soria Creado: Actualizado:

El esperado eclipse total de sol se acerca y la Junta de Castilla y León ya ha lanzado una guía para poder seguirlo con ciertas garantías. Entre los capítulos aparecen los 'Puntos de visualización recomendados' y en la provincia hay seis, cinco en pueblos de Soria y uno en la capital, lo cual no quiere decir que en la práctica sean muchos más.

Así, el listado engloba las localidades de Ágreda, Borobia, Castillejo de Robledo y San Leonardo de Yagüe como plenamente rurales; a Garray en zona periurbana; y a la propia Soria capital. En todos los casos los acompaña de coordenadas concretas del punto de observación sugerido para disfrutar del eclipse solar.

La cifra varía según provincias. Por ejemplo en Valladolid el listado de la Junta recomienda hasta 24 puntos de observación mientras que en Zamora propone sólo dos. Un detalle curioso siendo que León, Palencia, Burgos o Soria están en la franja central del fenómeno, pero en algunos casos tienen menos recomendaciones que por ejemplo Salamanca (10 espacios), fuera de esta trayectoria.

Además de este capítulo, la guía creada por la Junta de Castilla y León cuenta con otros apartados. Ya en su presentación se lanzan recomendaciones con medidas para prevenir "riesgos ambientales y para la salud"; "riesgos alimentarios", "riesgos y accidentes durante la observación"; e "incendios forestales para la conservación del patrimonio natural" durante los momentos cercanos al eclipse solar.

Para ello cuenta con accesos a 'Recomendaciones generales'; la ya comentada de 'Puntos de visualización recomendados'; 'Zonas de exclusión'; 'Recomendaciones en materia de salud pública'; 'Control y venta de productos homologados'; y 'Divulgación científica'.

Todo este contenido se puede encontrar en la página web de la propia Junta de Castilla y León. También allí se puede consultar una tabla de Excel con los lugares y sus coordinadas concretas para que se pueda planificar la asistencia al evento astronómico sin duda del año y quizás de la década para zonas como la provincia de Soria.