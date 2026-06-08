Charla divulgativa en Soria de los eclipses solares de 2026, 2027 y 2028 a cargo del Instituto Geográfico Nacional

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Soria continúa desarrollando distintas acciones de divulgación y preparación ante la histórica cita astronómica que vivirá la provincia en los próximos años con la llegada de los eclipses solares de 2026, 2027 y 2028. Dentro de esta programación, el próximo miércoles 10 de junio, en el centro cultural Gaya Nuño, tendrá lugar una charla divulgativa a cargo de Juan José Martínez Mayoral, del Instituto Geográfico Nacional, organizada a través de la Subdelegación del Gobierno en Soria.

La conferencia permitirá acercar al público los aspectos científicos, técnicos y divulgativos relacionados con los tres eclipses solares que podrán observarse desde España y que convertirán a Soria en uno de los enclaves privilegiados para su seguimiento.

La charla se enmarca dentro de una programación más amplia impulsada por la Concejalía de Turismo para acercar este acontecimiento a la ciudadanía. Entre los días 15 y 22 de junio se desarrollarán charlas divulgativas en todos los centros de Educación Primaria y Secundaria de la ciudad, impartidas por profesionales del Observatorio Astronómico de Borobia, con el objetivo de acercar al alumnado los conocimientos básicos sobre los eclipses y la relevancia de este fenómeno astronómico.

De forma paralela, la concejala de Turismo y Medio Ambiente impartirá una serie de encuentros dirigidos a las asociaciones vecinales bajo el título “Cuenta atrás para el eclipse: una histórica cita para Soria”. La primera sesión está prevista para el 15 de junio con la Asociación de Vecinos Casco Viejo y Barrio de San Pedro. Durante estos encuentros se facilitarán gafas homologadas para la observación segura de los eclipses a los asistentes.

Con estas actividades, el Ayuntamiento de Soria continúa trabajando en la divulgación científica, la sensibilización ciudadana y la preparación de la ciudad ante uno de los acontecimientos astronómicos más importantes de las próximas décadas.

Juan José Martínez Mayoral, natural de Burgos, es ingeniero técnico en Topografía por la Universidad Politécnica de Madrid. Tras una primera etapa profesional vinculada a la obra civil, en 1991 accedió por oposición al Cuerpo de Ingenieros Técnicos en Topografía de la Administración General del Estado, incorporándose al Instituto Geográfico Nacional.

A lo largo de más de tres décadas de trayectoria profesional ha desempeñado funciones en diferentes áreas del Instituto Geográfico Nacional, entre ellas la elaboración del Mapa Topográfico Nacional, Geodesia, Geofísica y Delimitaciones Territoriales. Su trabajo le ha llevado a participar en numerosos proyectos y campañas de campo por gran parte del territorio español, ocupando actualmente el cargo de jefe de la Unidad Provincial de Burgos.

Además de su actividad técnica, ha desarrollado una intensa labor formativa y docente. Entre sus actividades más recientes destaca su participación en el curso “Astrofísica Contemporánea. Los eclipses de sol españoles de 2026, 2027 y 2028”, impartido por el Observatorio Astronómico Nacional.