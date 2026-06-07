El telescopio más potente de Soria es inmejorable pero no se utilizará para ver el eclipse solar

Publicado por Verónica Reglero Soria Creado: Actualizado:

El telescopio El Coyote es la estrella del Observatorio de Borobia. Un Smith-Cassegrain de 420 milímetros de diámetro automatizado que dispone, además, de diferentes oculares y filtros, para la observación del cielo profundo. Es un Meade de 16 pulgadas (40 centímetros de ancho de lente) que utiliza un sistema que combina lentes y espejos. Sin embargo, a pesar de ser un aparato "inmejorable" no se utilizará para ver el eclipse solar del próximo 12 de agosto.

La razón, explica Blas Jiménez, astrónomo del Observatorio, es que "el telescopio El Coyote tiene demasiada lente, demasiada distancia focal y no nos cabe el Sol. Además, tiene tanta potencia que los filtros de seguridad no aguantan mucho tiempo haciendo observación, hay que estar quitando y poniendo y este telescopio es para otro tipo de observación". Y, añade, "la totalidad del eclipse es para hacerla a simple vista y para la parcialidad utilizaremos otro tipo de telescopios".

De todas formas, explica Jiménez, "en la zona de observación vamos a colocar telescopios con los que vamos a poder ver perfectamente el Sol, las manchas solares... Tenemos varios telescopios para que durante toda la parcialidad la gente pueda verlo. La fase de totalidad lo interesante es verlo a simple vista. Es el momento en el que se nos hace de noche siendo de día con la emoción que da presenciar un fenómeno de este tipo". Además, en la zona de observación "la gente va a poder verlo en pantalla gigante". Y es que, a través de una colaboración con el Instituto de Astrofísica de Canarias "que viene un equipo a Soria vamos a grabar todo el evento, todo el proceso del eclipse".

Desde el observatorio explican que "hay dos tipos de telescopios, refractores y reflectores". El telescopio reflector es mucho más corto y ancho debido a que hace uso de espejos internos, es ideal para la observación del cielo profundo como galaxias, nebulosas y cúmulos de estrellas. Por su parte, el telescopio refractor es alargado y utiliza lentes en su interior, es ideal para realizar observaciones terrestres, divisar planetas y ver la luna.

El Coyote, indica Blas Jiménez, "tiene 24 años y más de 100.000 personas han observado los cielos gracias a él", una cifra que el astrónomo considera "un importante hito" ya que "ha ayudado a que la gente disfrute contemplando el Universo, con las visitas de escolares también han podido potenciarse las vocaciones más científicas..." evidenciando que están "muy orgullosos" de estos números.

El telescopio es la joya de la corona del observatorio "combinando los dos sistemas de lentes y espejos por lo que así pueden multiplicar la distancia focal". Jiménez lo explica de la siguiente manera "hay una lente principal a la que llega la imagen que recoge la luz, que va a un espejo principal que la refleja a uno secundario y la vuelve a reflejar a una segunda lente". Es decir, "en un tubo de un metro con este doble sistema conseguimos una distancia focal de cuatro metros".

A pesar de los 24 años de vida que el Coyote tiene a su espalda "nos resistimos a cambiarlo. Es un modelo que cuenta con una calidad óptima inmejorable" apuntando "algún pequeño en tema de electrónica y mecánica que requiere mantenimiento", asegura Jiménez.

El Coyote, continúa, "está puesto en estación al tener una gran envergadura. Tiene una montura ecuatorial con columna ecuatorial milimétricamente hecha para Borobia", es decir, "le da la referencia de en qué lugar está el telescopio y en qué lugar está la estrella Polar. Con esos dos datos tú le puedes decir al telescopio que te busque Saturno o la nebulosa de Orión, por ejemplo. El telescopio busca cualquier objeto celeste".

¿Por qué se llama Coyote?

Y, ¿por qué han bautizado al telescopio con el nombre de El Coyote? Blas Jiménez cuenta la curiosa anécdota. "Es por una canción mejicana que se titula precisamente 'El Coyote' y que es prácticamente un himno en Borobia, se la sabe todo el mundo y la cantan desde niños hasta mayores". Así que cuando llegó hace casi un cuarto de siglo el telescopio a Borobia y hubo que ponerle nombre no hubo duda: Coyote.