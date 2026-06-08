Detenido por intentar robar ropa y zapatillas, intimidar a un trabajador y escupir y amenazar a la Policía

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La Policía Nacional ha detenido en Soria a un hombre que intentó robar ropa y zapatillas -hasta se las quería llevar puestas- en un establecimiento del polígono industrial Las Casas. También intimidó al trabajador que intentó impedirlo y recibió a los agentes con escupitajos y amenazas de muerte. Y no es la primera vez.

Agentes de la Policía Nacional de la Comisaría Provincial de Soria, detuvieron a un varón como presunto autor de un robo con violencia e intimidación realizado en un establecimiento comercial situado en el Polígono Industrial Las Casas de esta ciudad.

Los hechos ocurrieron a finales del mes pasado cuando un hombre entró en la tienda, cogió diversas prendas que tenían colocados dispositivos de alarma, incluso se calzó unas zapatillas que estaban puestas en el expositor abandonando su calzado viejo; y pretendió abandonar el establecimiento sin abonarlos. El empleado del local intentó impedir la huida de esta persona, pero desistió ante la actitud violenta e intimidatoria del autor de la sustracción.

En pocos minutos varias dotaciones de la Policía Nacional de Soria lograron localizar a este individuo. Cuando los agentes se aproximaron a él, fueron recibidos de manera violenta, escupiéndoles y vertiendo amenazas de muerte.

Finalmente, los funcionarios policiales procedieron a la detención de esta persona como presunto autor de un delito de robo con violencia e intimidación recuperando, en ese momento, los objetos sustraídos.

La Policía ha tenido numerosas intervenciones con esa persona mostrándose siempre en un estado de "gran agitación y agresividad", según re3coge la nota emitida por el propio Cuerpo. Este hombre había sido protagonista de otros intentos de sustracción de objetos en establecimientos comerciales situados en la calle del Collado de Soria, destacando el altercado acaecido en la tarde del día 18 de mayo en un local comercial de esa calle cuando intentó sustraer un perfume.

Finalmente, tras la conclusión del preceptivo atestado policial, el detenido fue puesto a disposición de la autoridad judicial quien decretó su ingreso en el Centro Penitenciario de Soria.