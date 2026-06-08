El Credef organiza un seminario para ayudar a familias y cuidadores de personas con daño cerebral adquirido

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Creado: Actualizado:

El Centro de Referencia Estatal de Atención Sociosanitaria para Personas en Situación de Dependencia (Credef) de Soria, dependiente del Imserso, celebrará el próximo 16 de junio un seminario dirigido a familiares y cuidadores de personas con daño cerebral adquirido (DCA) con el objetivo de facilitar conocimientos y herramientas prácticas para afrontar el proceso de recuperación y adaptación tras una lesión cerebral.

La actividad, titulada 'El daño cerebral adquirido: ¿y ahora qué? Claves para comprender las secuelas, orientar a la familia y acompañar el proceso de recuperación', se desarrollará de forma presencial entre las 9.00 y las 14.00 horas en la sede del centro, ubicada en la calle Enrique Pascual Oliva de la capital soriana. La iniciativa forma parte del Programa de formación para familiares cuidadores de personas en situación de dependencia, cofinanciado por el Fondo Social Europeo Plus (FSE+), informa Ical.

El seminario abordará las principales consecuencias del daño cerebral adquirido, una lesión que puede producirse de forma repentina a causa de un ictus, un traumatismo craneoencefálico, un tumor o la falta de oxígeno, entre otros factores. Dependiendo de la zona afectada y de la gravedad de la lesión, las secuelas pueden manifestarse en problemas de movilidad, lenguaje, memoria, conducta o autonomía personal, con importantes repercusiones para la persona afectada y su entorno familiar.

Durante la jornada se analizarán las causas y consecuencias del DCA, las alteraciones físicas, cognitivas y emocionales más frecuentes, así como estrategias de neurorrehabilitación, pautas para el manejo de alteraciones conductuales y recomendaciones de autocuidado para familiares y cuidadores.

La formación será impartida por María Clara Dehesa Medina, profesional con más de dos décadas de experiencia en la atención a personas con daño cerebral adquirido y sus familias. Actualmente desarrolla su labor en Daño Cerebral Estatal, entidad de referencia que coordina e impulsa el movimiento asociativo de las personas con DCA en España.

Con esta iniciativa, el Credef continúa reforzando su actividad formativa y su papel como centro de referencia en la promoción de la autonomía personal, el apoyo a las familias y la difusión de buenas prácticas en el ámbito de la dependencia. La inscripción permanecerá abierta hasta completar aforo.