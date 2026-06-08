Heraldo-Diario de Soria

Sucesos

Un incendio en un garaje en la calle Merineros obliga a desalojar tres bloques

Se recomienda el uso de mascarilla por los gases tóxicos desprendidos mientras numerosos bomberos y policías trabajan en la zona y ya han podido entrar y localizar el foco

Una densa nube de humo en el incendio de la calle Merineros.

Una densa nube de humo en el incendio de la calle Merineros.A.C.

Publicado por
Antonio Carrillo
Soria

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Un grave incendio en un garaje de la calle Merineros ha obligado a desalojar tres bloques de viviendas en la tarde de este lunes. Por el momento no hay personas heridas, aunque sí se está recomendando utilizar mascarilla en la zona debido a los gases tóxicos desprendidos.

Los hechos han comenzado a las 20.15 horas según informa el 112. La alerta indicaba que se había producido un incendio en una cochera a la altura del número 8 de la calle Merineros, donde se encontraban en ese momento unos 20 coches. Se ha avisado a bomberos de Soria, Policía Nacional, Policía Local y de forma preventiva al Sacyl

Varios bomberos salen afectados de la cochera incendiada.

Varios bomberos salen afectados de la cochera incendiada.MARIO TEJEDOR

Una densa humareda salía de la entrada y se podía oler incluso desde la zona alta de la Dehesa. Tras casi una hora de trabajos los bomberos han podido acceder y localizar en vehículo en el que se encontraba el foco para poder atacarlo directamente. Mientras, en la calle se arremolinaban tras las cintas policiales vecinos y curiosos, aunque el viento movía el humo y se pedía no permanecer sin mascarilla incluso tras la cinta. 

Se han movilizado a numerosos bomberos del parque de Soria con dos camiones, una pick up, un coche y un refuerzo que llegaba momentos después en una furgoneta. También se han desplazado al lugar concejales del Ayuntamiento como Eder García, Ana Romero o Gloria Gonzalo. Por el momento (21.30 horas) prosiguen las labores de extinción y parece que la ventilación hasta que el área afectada sea segura puede llevar bastantes horas.

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