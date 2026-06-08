Un incendio en un garaje en la calle Merineros obliga a desalojar tres bloques

Publicado por Antonio Carrillo Soria Creado: Actualizado:

Un grave incendio en un garaje de la calle Merineros ha obligado a desalojar tres bloques de viviendas en la tarde de este lunes. Por el momento no hay personas heridas, aunque sí se está recomendando utilizar mascarilla en la zona debido a los gases tóxicos desprendidos.

Los hechos han comenzado a las 20.15 horas según informa el 112. La alerta indicaba que se había producido un incendio en una cochera a la altura del número 8 de la calle Merineros, donde se encontraban en ese momento unos 20 coches. Se ha avisado a bomberos de Soria, Policía Nacional, Policía Local y de forma preventiva al Sacyl.

Varios bomberos salen afectados de la cochera incendiada.MARIO TEJEDOR

Una densa humareda salía de la entrada y se podía oler incluso desde la zona alta de la Dehesa. Tras casi una hora de trabajos los bomberos han podido acceder y localizar en vehículo en el que se encontraba el foco para poder atacarlo directamente. Mientras, en la calle se arremolinaban tras las cintas policiales vecinos y curiosos, aunque el viento movía el humo y se pedía no permanecer sin mascarilla incluso tras la cinta.

Se han movilizado a numerosos bomberos del parque de Soria con dos camiones, una pick up, un coche y un refuerzo que llegaba momentos después en una furgoneta. También se han desplazado al lugar concejales del Ayuntamiento como Eder García, Ana Romero o Gloria Gonzalo. Por el momento (21.30 horas) prosiguen las labores de extinción y parece que la ventilación hasta que el área afectada sea segura puede llevar bastantes horas.