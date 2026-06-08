Sofocado el incendio en un garaje de Merineros tras dejar cuatro traslados al hospital

Publicado por Antonio Carrillo Soria Creado: Actualizado:

El incendio en un garaje que ha obligado a desalojar seis bloques de viviendas en la calle Merineros de Soria ya está sofocado tras más de tres horas de trabajo. Buena parte de los vecinos ya podían regresar a sus hogares a medianoche, aunque ha habido que evacuar a 12 personas y cuatro han tenido que ser trasladadas al hospital, según ha avanzado el jefe del parque de bomberos de Soria, Ángel Filoso.

"Se ha producido un incendio de garaje en el que ha afectado a seis bloques de viviendas al encontrarse los garajes comunicados por el rasante, por la rasante menos uno. El incendio se ha producido en un vehículo que luego se ha transmitido a un segundo vehículo", explicó el responsable de los bomberos sorianos. "Los dos han sido completamente calcinados".

Un bombero camina por el garaje afectado por el incendio, que mostraba un aspecto desolador.HDS

Tras confirmar los cuatro traslados al hospital, Filoso comentaba a última hora de este lunes que "actualmente nos encontramos revisando las viviendas para verificar que están libres de humo y de monóxido de carbono. Hemos actuado 20 personas del operativo (de los bomberos de Soria) con cuatro bombas y dos vehículos ligeros", corroboraba.

El fuego se detectaba minutos antes de las 20.30 horas de este lunes y de inmediato el 112 daba aviso a los bomberos de Soria, Policía Local y Policía Nacional, así como al Sacyl que acudió en un principio de manera preventiva. No obstante conforme avanzó el suceso fue necesaria su participación, llegando a pedirse dos ambulancias a mayores de las tres que estaban operando.

El fuego se detectó en un garaje con numerosas cocheras cerradas a la altura del número 10 de la calle Merineros. Se calculaba que había unos 20 coches. La nube de humo, denso y tóxico, llevó a que se recomendase el uso de mascarilla a los vecinos de la zona, estableciéndose un perímetro de seguridad de 100 metros y desalojándose los números 8, 10, 12, 14, 16 y 18 de la citada calle.

Durante los primeros minutos ni siquiera los bomberos pudieron acceder para localizar el foco de las llamas, aunque una vez lo consiguieron pudieron avanzar en las labores de extinción.

Poco a poco fueron apagando el fuego y comenzando a ventilar la zona, aunque el fuerte olor era sensible casi a un kilómetro del foco durante las últimas horas de la tarde. Poco antes de la medianoche ya se permitió a algunos vecinos acceder con respirador autónomo y acompañados de bomberos a por medicamentos, animales de compañía o enseres personales. No obstante la situación fue mejorando y en los primeros compases del martes parecía recuperarse poco a poco cierta 'normalidad'.