El incendio en la calle Merineros obliga ya al desalojo de seis bloques por el humo tóxico

Publicado por Antonio Carrillo Soria Creado: Actualizado:

En incendio en un garaje de la calle Merineros de Soria obliga ya al desalojo de seis bloques de viviendas y al establecimiento de un perímetro de seguridad de 100 metros debido al humo tóxico. Diez personas han sido evacuadas y aunque hay tres ambulancias de Sacyl en la zona se han solicitado dos más, dado que además la situación impide calcular una hora aproximada de extinción.

Hasta 17 bomberos de Soria con cuatro camiones y tres vehículos ligeros trabajando en el garaje afectado, junto a ocho efectivos de la Policía Local y agentes de la Policía Nacional que se han sumado incluso para el tendido de mangueras. El incendio está localizado en la planta baja nivel de calle del garaje correspondiente al portal número 10.

Policías nacionales colaborando con los bomberos.MARIO TEJEDOR

Los bomberos destacan la densidad y toxicidad del humo, así como la enorme carga calórica, lo que ha dificultado en gran medida la localización del foco del incendio. De hecho se ha tardado casi una hora en poder acceder y averiguar dónde estaba el origen para poder atacarlo.

Fuentes municipales trasladan que se ha confirmado que ha sido producido en una cochera cerrada dentro del garaje y que se ha extendido al menos a otras dos cocheras cerradas más, valorando en la actualidad, la dimensión total del incendio. Aunque a pie de calle se comentaba la posibilidad de que hubiese sido por un vehículo eléctrico, hasta ahora no hay ninguna información oficial u oficiosa que confirme este extremo.

Han sido evacuados los vecinos de los portales número 8, 10,12, 14,16, y 18, por donde se ha extendido el humo del incendio, además de acordonar un perímetro de unos 100 metros lineales de la calle Merineros. Se recomienda el uso de mascarilla en la zona y el olor se siente ya por buena parte de Soria capital, aunque es en el área mas cercana donde deja peores sensaciones.

En torno a las 22.45 horas el fuego seguía activo. Se estaba permitiendo a los desalojados un acceso rápido a sus viviendas acompañados de un bombero y con equipo de respiración autónoma para casos de necesidades urgentes como pudiesen ser medicinas, enseres básicos o animales de compañía. Sobre las 23.00 horas se había permitido el acceso a los vecinos de los números 12, 14, 16 y 18, mientras se comprobaban los niveles de gases y humos en el número 10.