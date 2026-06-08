En imágenes: Espectacular operativo ante un incendio en Calle Merineros

Al parecer el fuego se originó en una cochera cerrada dentro del recinto y se propagó al menos a otras dos cocheras adyacentes. La magnitud real del incendio aún estaba siendo evaluada a última hora del día mientras los servicios de emergencia continuaban sus trabajos. Aunque en los corrillos del entorno surgieron especulaciones sobre un posible vehículo eléctrico como causante, ninguna fuente oficial ha confirmado esta hipótesis hasta el momento.
Las autoridades recomendaron el uso de mascarilla en la zona afectada.
Entrada ya la madrugada, el jefe del Parque de Bomberos, Ángel Filoso, confirmó que
el fuego seguía requiriendo atención activa, con siete operativos trabajando aún sobre el terreno en las labores de extinción y revisión, un dispositivo que según sus previsiones se prolongaría a lo largo de la noche. Poco antes de la medianoche se había permitido el regreso a sus domicilios de los vecinos de los portales 12, 14, 16 y 18, mientras se completaba la medición de niveles de gases y humos en el número 10. Para los desalojados con necesidades urgentes se habilitó un acceso puntual a las viviendas acompañados de un bombero y equipados con aparatos de respiración autónoma.
El incendio de un vehículo obliga a desalojar varios bloques de viviendas MARIO TEJEDOR
Suceso en la Calle Merineros
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