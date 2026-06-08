En imágenes: Espectacular operativo ante un incendio en Calle Merineros

El incendio de un vehículo obliga a desalojar varios bloques de viviendasHDS

Publicado por Mario Tejedor Soria Creado: Actualizado:

Un incendio declarado en la planta baja de un garaje situado en el portal número 10 de la calle Merineros de Soria obligó en la noche del domingo a evacuar a los vecinos de seis edificios colindantes y a establecer un cordón de seguridad de cien metros a la redonda. La densa y tóxica humareda generada por las llamas motivó el desalojo de los residentes de los portales 8, 10, 12, 14, 16 y 18, y el olor a quemado se dejó sentir por amplias zonas de la capital soriana. Diez personas fueron evacuadas y se movilizaron hasta cinco ambulancias del Sacyl para atender posibles afectados.

La magnitud del siniestro requirió una respuesta de emergencias de gran envergadura. Un total de 20 bomberos llegaron a intervenir durante la noche, con cuatro camiones cisternas y tres vehículos ligeros, apoyados por ocho agentes de la Policía Local y efectivos de la Policía Nacional que colaboraron incluso en el tendido de mangueras. Los propios bomberos subrayaron la extrema densidad y toxicidad del humo y la enorme carga calórica acumulada, factores que dificultaron considerablemente la localización del punto de origen, al que no se pudo acceder hasta casi una hora después de iniciada la intervención.

Al parecer el fuego se originó en una cochera cerrada dentro del recinto y se propagó al menos a otras dos cocheras adyacentes. La magnitud real del incendio aún estaba siendo evaluada a última hora del día mientras los servicios de emergencia continuaban sus trabajos. Aunque en los corrillos del entorno surgieron especulaciones sobre un posible vehículo eléctrico como causante, ninguna fuente oficial ha confirmado esta hipótesis hasta el momento. Las autoridades recomendaron el uso de mascarilla en la zona afectada.

Entrada ya la madrugada, el jefe del Parque de Bomberos, Ángel Filoso, confirmó que el fuego seguía requiriendo atención activa, con siete operativos trabajando aún sobre el terreno en las labores de extinción y revisión, un dispositivo que según sus previsiones se prolongaría a lo largo de la noche. Poco antes de la medianoche se había permitido el regreso a sus domicilios de los vecinos de los portales 12, 14, 16 y 18, mientras se completaba la medición de niveles de gases y humos en el número 10. Para los desalojados con necesidades urgentes se habilitó un acceso puntual a las viviendas acompañados de un bombero y equipados con aparatos de respiración autónoma.