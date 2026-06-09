USO estalla tras el incendio en Merineros y exige que se convoquen plazas vacantes de bombero

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El grave incendio en la calle Merineros de Soria también ha sacudido al ámbito laboral. El sindicato USO ha elevado el tono en su exigencia de que se cubran las plazas vacantes de bomberos. A su juicio, si se dotan las de jefe de parque, cinco de sargento y cinco de cabo se podrían liberar 'plazas de base' para facilitar incorporaciones, dado que la ciudad ha crecido pero la relación de puestos de trabajo es la misma desde hace 13 años.

"La sección sindical de la Unión Sindical Obrera (USO) en el Ayuntamiento de Soria denuncia públicamente el estado de extrema precariedad, abandono y parálisis que sufre el Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS). La nefasta gestión de recursos humanos del equipo de gobierno está exprimiendo a los trabajadores, a los que se les exige cada vez más, mientras se niegan a dotar al parque de los mandos y el personal necesarios para garantizar la seguridad de la plantilla y de la ciudadanía soriana", sentencia el sindicato a través de un comunicado.

Desde USO se recuerda que intervinieron 20 bomberos en el incendio de la calle Merineros, siendo "los 4 del parque que trabajaban ese día, los 4 de reten y 12 voluntarios que acudieron dada la gravedad de la incidencia". También apunta que se mantuvo un retén toda la noche ante la toxicidad del humo y las temperaturas alcanzadas, lo que hace de este suceso "el último y más claro ejemplo de la realidad a la que nos enfrentamos".

"Las emergencias en Soria son reales y severas, pero el Ayuntamiento pretende que se cubran a costa de la salud y el sobreesfuerzo de unos empleados públicos al límite, sosteniendo el servicio con parches provisionales", prosiguen desde la Unión Sindical Obrera. "Desde USO elevamos nuestro tono de protesta porque la situación ya es insostenible. El parque de bomberos se rige por una Relación de Puestos de Trabajo (RPT) del año 2013", un documento de hace 13 años "en los que la ciudad ha cambiado". Por ello exige "que se acabe de inmediato con la provisionalidad abusiva de las jefaturas obligatorias y se convoque de manera urgente la plaza de Jefe del Parque de Bomberos".

Asimismo se reclama que se convoque ya la oposición para las "5 plazas de sargentos y las 5 plazas de cabos vacantes". Cubriendo debidamente estos puestos intermedios "se conseguirán liberar las plazas de bomberos base de origen, permitiendo de este modo incorporar el personal necesario para completar la plantilla real que marca nuestra organización municipal. No se puede exigir una respuesta de primera a los profesionales de la extinción manteniendo una estructura de personal de tercera". A ello suman "el cese de un auxiliar administrativo" que desarrollaba labores "fundamentales" para el parque y cuya incorporación también reclaman.

Desde USO también se lamentan otras cuestiones como que el Ayuntamiento de Soria "mantiene bloqueada la construcción de la nueva nave del parque a pesar de contar con proyecto y presupuesto asignado" o la negativa a negociar un nuevo Acuerdo de Empleados Públicos. Por último tacha de "falta de respeto institucional" la actitud de la administración hacia la negociación colectiva. "El actual Acuerdo de San Juan se encuentra completamente caducado. El equipo de gobierno se niega rotundamente a sentarse a negociar un nuevo marco regulador y, para colmo, el texto actual ni tan siquiera contempla la subida anual del IPC" con la pérdida de poder adquisitivo que conlleva.

Para finalizar sostienen que "ya no valen las buenas palabras tras las fotos de las intervenciones. Los bomberos de Soria protegen la vida de los ciudadanos arriesgando la suya en intervenciones extremas como la de la calle Merineros, y lo mínimo que merecen es que su Ayuntamiento respete sus derechos laborales y cumpla con la ley. ¡Basta de exprimir a la plantilla, exigimos soluciones ya!",. concluye el citado comunicado de USO Soria.