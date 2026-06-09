La única provincia española que supera a Soria en altitud esconde algunos de los paisajes más espectaculares de España

La ciudad de Ávila, una de las capitales de provincia más altas de España, destaca por su muralla medieval y su ubicación a más de 1.100 metros de altitudGetty Images

Publicado por Patricia de la Torre Creado: Actualizado:

La conversación sobre cuáles son las provincias más altas de España ha vuelto a despertar curiosidad en redes sociales, pero hay un dato que muchos desconocen: no es Soria la que ocupa el primer puesto. La provincia española con la cota media más elevada del país es Ávila, un territorio de paisajes abruptos, cielos inmensos y montañas que explican por qué esta zona parece literalmente tocar el cielo.

Aunque Soria suele asociarse a grandes altitudes y a inviernos especialmente duros, los datos oficiales sitúan a Ávila por delante. Según las cifras elaboradas a partir del Modelo Digital del Terreno MDT-200 del Instituto Geográfico Nacional (IGN), la provincia castellano y leonesa alcanza una cota media de 1.131 metros, superando los 1.093 metros de Soria y los 1.077 de Granada.

Ávila, la provincia más alta de España por encima de Soria

En el caso de Ávila, la altitud determina buena parte de su identidad, desde el clima hasta la forma en que se dibuja el paisaje. La provincia está marcada por grandes sistemas montañosos y extensas mesetas elevadas que generan una sensación visual muy distinta a otras regiones españolas.

La Sierra de Gredos, uno de los enclaves naturales más impresionantes de España, atraviesa parte de la provincia y concentra algunos de sus paisajes más reconocibles: lagunas glaciares, gargantas, cumbres nevadas y pueblos que parecen suspendidos en el tiempo.

Además, Ávila presume de otro récord significativo. Su capital figura entre las más altas de España, algo que influye directamente en las temperaturas y en la dureza de los inviernos. Como señalaban algunos usuarios en el debate generado en redes, «Ávila es la más alta, 1.150 metros la capital».

Más allá de la célebre muralla de la capital, la provincia esconde espacios naturales de enorme valor, rutas de senderismo y miradores donde la sensación de altura es absoluta.

Según los datos del Instituto Geográfico Nacional, el ranking de provincias con mayor cota media sitúa a Ávila en primera posición con 1.131 metros, seguida de Soria con 1.093, León con 1.080 y Granada con 1.077 metros. Un detalle que desmonta una idea muy extendida y confirma algo que pocos saben: la provincia española que realmente supera a Soria en altitud es Ávila.