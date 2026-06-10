Una iniciativa para hacer deporte en la Dehesa con FADISO (fotos)

Una sesión de estiramientos dirigida por el fisioterapeuta de Fadiso, Ismael de MiguelMARIO TEJEDOR

Publicado por Mario Tejedor Soria Creado: Actualizado:

El Alto de la Dehesa fue escenario este martes de la III Sesión de Estiramientos organizada por la Federación de Asociaciones con Discapacidad Física, Orgánica y Sensorial de Soria (Fadiso). La actividad estuvo dirigida por el fisioterapeuta de la entidad, Ismael de Miguel, y reunió a cerca de una treintena de participantes. La iniciativa tuvo como principal objetivo promover el bienestar físico, fomentar hábitos saludables y ofrecer herramientas prácticas para mejorar la movilidad y la calidad de vida de las personas asistentes.

Durante la jornada se desarrollaron diversos ejercicios de estiramiento adaptados a las capacidades y necesidades de cada participante, garantizando una práctica segura, accesible e inclusiva. Además de los beneficios físicos, la sesión se convirtió en un espacio de convivencia e intercambio de experiencias entre los asistentes, reforzando los lazos de colaboración entre las diferentes entidades. Tomaron parte en la actividad representantes de la Asociación Soriana de Fibromialgia (Fibroas), la Asociación Soriana de Esclerosis Múltiple (Asoem), Asociación Parkinson Soria, Alcer Soria, Frater Soria y la propia Fadiso.

Esta propuesta forma parte del amplio calendario de actividades que Fadiso desarrolla a lo largo del año para sensibilizar a la sociedad sobre la realidad de las personas con discapacidad y enfermedades crónicas. Entre ellas destaca el Paseo Saludable celebrado en abril dentro de la Semana de la Salud, un recorrido simbólico por el centro de la capital que al igual que esta actividad buscó visibilizar la importancia de los hábitos de vida saludables y reivindicar una mayor atención a las necesidades sanitarias del colectivo. Asimismo, en mayo, con motivo del Día Nacional de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, Fadiso y las asociaciones que integran la federación instalaron mesas informativas en El Collado para acercar a la ciudadanía su labor diaria, defender la igualdad de oportunidades y seguir avanzando hacia una sociedad más inclusiva y accesible para todos.