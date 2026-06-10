Consejo de Gobierno
La Junta declara Bien de Interés Cultural el Toro Jubilo de Medinaceli
Santonja: "El origen es el perdón del toro, no entiendo las polémicas interesadas en esta tradición"
La Junta de Castilla y León ha declarado este miércoles en su Consejo de Gobierno la declaración de Bien de Interés Cultural Inmaterial para el Toro Jubilo de Medinaceli, según ha confirmado a Heraldo Diario de Soria el consejero de Cultura en funciones, Gonzalo Santonja.
De esta forma, la figura taurina más destacada de Medinaceli queda así protegida. Santonja ha señalado que se trata del único toro de fuego de Castilla y León y que "no entiendo las polémicas interesadas en esta tradición porque el origen es el perdón del toro".
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La declaración se justifica en que se trata de "una fiesta tradicional documentada. Es un toro de jubileo y una especie de homenaje al origen de esta tradición", ha apostillado.
(Habrá ampliación)