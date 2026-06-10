Vía libre a la Feria taurina de San Juan en Soria

Publicado por José Sosa Soria Creado: Actualizado:

Fin al culebrón jurídico en torno a los festejos taurinos que acompañan las fiestas de San Juan. Fuentes municipales confirman que tras la desestimación del recurso sobre el pliego, y el levantamiento de medidas cautelares sobre el recurso a la adjudicación no hay obstáculos de cara a la celebración en los términos previstos y ya presentados. La previsión es que mañana se celebre una reunión del consejo asesor taurino y posteriormente se presentará oficialmente la Feria y sus carteles.

En la tarde de ayer se convocó oficialmente al consejo asesor taurino para un encuentro el jueves a las 11.00 horas. El proceso de adjudicación tenía dos procedimientos abiertos. Por un parte un recurso ante el pliego de condiciones, que ya ha sido desestimado y por otro un recurso a la adjudicación de las ferias que provocó el decreto de medidas cautelares que paralizaban la misma. El Ayuntamiento presentó un oficio contra esas medidas cautelares que, según fuentes municipales, ha sido estimado por lo que se han levantado esas cautelares.

La empresa Tauroemoción será por tanto la encargada de la gestión de la plaza. En la propuesta inicial se contemplaba una corrida de rejones para el Miércoles el Pregón con la presencia de Andy Cartagena, Lea Vicens y Sergio Pérez de Gregorio. El Sábado Agés llegaría una de las novedades con un espectáculo de banderillas y en la corrida figuraban en el cartel Antonio Ferrera, El Fandi e Ismael Martín con la ganadería Peñajara de Casta Jijona. El festejo del Domingo de Calderas la terna estaría formada por Borja Jiménez, David de Miranda y Marco Pérez con toros de Antonio Bañuelos. Además de las cuestiones legales, la feria de este año también llegó con polémica por la ausencia del soriano Rubén Sanz.