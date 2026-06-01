Lío por la "injustificada" ausencia del torero soriano Rubén Sanz en la Feria de San Juan

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La peña taurina Celtiberia critica la ausencia en los carteles de las fiestas de San Juan del matador de toros de Soria Rubén Sanz. En un comunicado, señala que no es de recibo que los aficionados sorianos "nos hayamos tenido que enterar de forma 'oficiosa' de los carteles de nuestra ciudad por una web taurina y sin haber contado con el ninguneado Consejo sectorial municipal taurino. Como tampoco entendemos que, de llevarse a fin, esos sean los carteles de la feria taurina con el coste más elevado para nuestro ayuntamiento en la historia en nuestra plaza".

Según la web Mundotoro, abrirá feria en el cartel confeccionado por Tauroemoción el Miércoles el Pregón los rejoneadores Andy Cartagena, Lea Vicens y Sergio Pérez de Gregorio con toros de Benítez-Cubero.

El Sábado Agés, con toros de la ganadería de Peñajara de Casta Jijona, para los toreros Antonio Ferrera, David Fandilla ‘El Fandi’ e Ismael Martín. Y el Domingo de Calderas, con toros de Antonio Bañuelos para Borja Jiménez, David de Miranda y Marco Pérez.

Celtiberia explica que "las actuaciones de Rubén Sanz en nuestra plaza durante los últimos años siempre han venido refrendándose con éxito, ganándose con ello la repetición", y recuerda que sin ir más lejos, la del año pasado, con la corrida 'torista' de la ganadería de 'Los Maños', en la cual, "más allá del mal manejo de los aceros, dejó su personalísimo sello y categoría".

La peña taurina continúa que "el carácter indomable y personalísimo, y la indudable sensibilidad taurina de nuestro torero, hace que sean muchos los aficionados taurinos que demandan su presencia en los carteles".

Alaba como "destacable" la "peregrinación de sorianos" (cerca de 1.000 aficionados según ese día las crónicas) a su confirmación de alternativa en la monumental de Las Ventas el pasado mes de septiembre "para presenciar una actuación más que digna de nuestro paisano".

Expresa que le consta "la nula dificultad para llegar a un acuerdo económico y la disposición de entendimiento por parte de Rubén Sanz siempre y con todas las empresas taurinas".

Por todo ello, considera "injustificada" la ausencia de Rubén Sanz de la Feria de San Juan y solicita al Ayuntamiento "por el bien de nuestra plaza de toros, que se pueda todavía poner remedio a este dislate de la forma que sea más urgente".

AYUNTAMIENTO

Por su parte, fuentes del Ayuntamiento de Soria han señalado que todavía no se ha firmado el contrato, por lo que "no puede haber cartel oficial".

Por otra parte, puntualiza que "lo único que hay es el pliego que aprobó el Consejo Sectorial Taurino". En aquel pliego no se hablaba de nombres de toreros pero sí que se dieran puntos a los triunfadores del año pasado de la Feria de San Juan.