El monasterio de Soria que impresiona dos veces: puedes verlo a escala y en tamaño real al mismo tiempo

El refectorio del Monasterio de Santa María de Huerta impresiona por su monumental púlpito y la luz que atraviesa el gran rosetón cisterciense.Getty Images

Publicado por Patricia de la Torre Creado: Actualizado:

Levantar la vista y descubrir un monasterio medieval frente a uno mismo ya impresiona. Poder contemplarlo unos segundos antes, reproducido al detalle en una gran maqueta exterior, multiplica todavía más el efecto. Eso es precisamente lo que sucede en el Monasterio de Santa María de Huerta, en Soria, un conjunto monumental que sorprende desde el primer minuto gracias a una imagen insólita: la miniatura del edificio en primer plano y, justo detrás, el monasterio real elevándose en piedra, casi como un espejo monumental de sí mismo. La sensación resulta inmediata y explica por qué tantos visitantes se quedan detenidos frente a esta escena.

La gran maqueta instalada en el exterior se ha convertido en uno de los grandes atractivos de la visita porque permite comprender de un vistazo la compleja estructura del monasterio. Claustros, dependencias monásticas, patios, iglesia y zonas de convivencia aparecen representados con un detalle que ayuda a entender por qué Santa María de Huerta parece casi una pequeña ciudad medieval.

Isabel Gª Casado explicaba en el blog Planes con Hijos que «en la parte exterior hay una maqueta grandecita que te permite apreciar la magnitud del edificio y entender bien la estructura que tiene», una perspectiva especialmente útil para familias y viajeros curiosos que quieren interpretar el conjunto antes de recorrerlo paso a paso. Según relata la autora, el recurso visual despierta además la curiosidad de los más pequeños, atraídos por el juego de observar el monasterio a escala antes de descubrirlo en tamaño real.

El Monasterio de Santa María de Huerta en Soria conserva una de las grandes joyas del Císter

Situado en la vega del Jalón, al sur de la provincia de Soria y junto a la A-2, el monasterio comenzó a construirse entre los siglos XII y XIII bajo la influencia de la orden del Císter, caracterizada por una arquitectura austera, luminosa y profundamente simbólica.

El blog Rutas Tranquilas, especializado en patrimonio histórico, explica que la orden cisterciense defendía espacios donde «nada en ellos, ni en arquitectura ni en ornamentación, debían distraer el diálogo entre Dios y el alma», una filosofía que todavía se percibe entre los muros desnudos, las líneas sobrias y la monumental presencia de la iglesia. La publicación recuerda además que el conjunto comenzó a levantarse durante el reinado de Alfonso VIII y que los monjes regresaron al monasterio en 1930 tras la exclaustración del siglo XIX.

El Monasterio de Santa María de Huerta en Soria guarda un refectorio monumental

Entre los espacios más admirados aparece el refectorio, el antiguo comedor monástico, convertido en uno de los rincones más fotografiados del recinto. Rutas Tranquilas lo define literalmente como «un gran espacio de luz», gracias a sus grandes ventanales ojivales y a una arquitectura pensada para favorecer tanto el recogimiento como la escucha durante las comidas comunitarias.

En ese espacio destaca un singular púlpito elevado al que se accede mediante una escalera incrustada en el muro. Durante las comidas, uno de los monjes leía textos religiosos mientras el resto compartía la mesa en silencio. Isabel Gª Casado recuerda en Planes con Hijos cómo este espacio consigue despertar la imaginación de los visitantes y favorece que incluso los niños conecten con la historia del monasterio.

Ubicado casi a mitad de camino entre Madrid y Zaragoza, Santa María de Huerta representa una de esas paradas inesperadas que transforman un viaje. Primero aparece la maqueta. Después, la mirada sube y el monasterio surge delante exactamente igual, gigantesco, en piedra y cargado de siglos de historia. Una escena capaz de impresionar dos veces en apenas unos segundos.