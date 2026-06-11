El Centro de Refugiados de Soria da un paso al frente con la adjudicación del mobiliario

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El Ejecutivo central da nuevos pasos al frente para la puesta en funcionamiento del Centro de Acogida de Protección Internacional (CAPI) de Soria. El Boletín Oficial del Estado publica este jueves la formalización del contrato de suministro de mobiliario para el nuevo centro, por un importe de 254.020 euros, adjudicado a Cafesa División Comercial S.L., una pequeña y mediana empresa de Toledo.

La formalización publicada este jueves corresponde al lote 1 del expediente de suministro de mobiliario y lencería textil, tramitado por la Dirección General de Gestión Migratoria del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. El expediente completo asciende a 313.675 euros. Además del lote de mobiliario, la Plataforma de Contratación del Sector Público (PCSP) recoge también la adjudicación del lote 2, referido a lencería textil, a Barcotex Servicios Integrales S.L., por 59.655 euros.

El lote de mobiliario incluye los elementos necesarios para equipar los distintos espacios del Centro de Refugiados, entre ellos sillas, mesas, escritorios, armarios, librerías, sofás, bancos, muebles de oficina, mobiliario de dormitorio, comedor y cuarto de estar, somieres, colchones y cunas. El lote de lencería textil se refiere a mantas, ropa de cama, sábanas, fundas de almohada, toallas y almohadas.

Obras

Estas adjudicaciones se suman a la ejecución de las obras del CAPI de Soria, cuyo contrato fue formalizado por el Gobierno de España a favor de Ortiz Construcciones y Proyectos S.A. El proyecto recoge un edificio de nueva planta destinado a Centro de Acogida de Protección Internacional, financiado a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) y de los fondos Next Generation EU.

El CAPI de Soria es un complejo de nueva edificación, actualmente en construcción, situado en una parcela adquirida al Ayuntamiento de Soria. El centro tendrá capacidad para albergar a 203 personas y su fecha de finalización está prevista para noviembre de este año 2026.

Los Centros de Acogida de Protección Internacional son establecimientos públicos abiertos. Prestan alojamiento, manutención, asistencia psicosocial y otros servicios sociales a personas solicitantes o beneficiarias de protección internacional y temporal, así como a solicitantes de la condición de apátrida, siempre que carezcan de recursos económicos suficientes.

El CAPI de Soria formará parte del Sistema de Acogida de Protección Internacional (SAPI), que atiende las necesidades básicas de las personas destinatarias en condiciones de dignidad y desarrolla itinerarios para favorecer su autonomía, integración social e incorporación laboral. Los servicios previstos en estos centros incluyen acogida y manutención, intervención social, traducción e interpretación, atención psicológica, atención sanitaria, formación y empleo.

La ubicación de Soria se produjo tras estudiar ofrecimientos de terrenos e inmuebles de distintas administraciones. Entre ellos figuró el terreno municipal ofrecido por el Ayuntamiento de Soria, que finalmente fue adquirido por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para ampliar la red pública estatal de acogida.