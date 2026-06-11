Vox Soria denuncia el "hachazo fiscal" del Ayuntamiento para cuadrar las cuentas

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Los ediles de Vox en el Ayuntamiento de Soria han denunciado el "hachazo fiscal" del Consistorio "para cuadrar cuentas". Asimismo han cargado contra la gestión realizada en Urbanismo, donde a su juicio se acumulan los retrasos por "falta de trabajo".

Los concejales han cargado duramente contra la gestión del departamento municipal de Urbanismo, tachándola de “arbitraria, lenta e inflexible” por la tramitación del Sector Puerta de Nájera en la ladera de El Mirón junto a la carretera de Logroño. El grupo municipal Vox ha criticado los tres años y medio de retraso en la tramitación, la falta de reuniones con el promotor y el agravio comparativo con otros sectores urbanísticos de la ciudad.

La concejal Sara López ha recordado que el artículo 154.2 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León (RUCyL) otorga un plazo máximo de tres meses para resolver sobre la aprobación inicial de estos instrumentos y que, sin embargo, el Ayuntamiento ha tardado desde febrero de 2022 a julio de 2025 en emitir su informe definitivo en este sector.

López ha manifestado su rechazo frontal a lo que considera “un bloqueo institucional y una desidia administrativa que ha mantenido paralizado este expediente durante tres años y cinco meses de silencio administrativo, vulnerando los plazos legales establecidos”. “Es soberbia institucional y una fuente de inseguridad jurídica que ahuyenta cualquier inversión en Soria. Es intolerable”, ha señalado la concejal.

Además, López ha explicado que durante todo ese tiempo los propietarios no han conseguido ni una sola reunión con el área de Urbanismo, ni han recibido respuesta a sus contactos, ni se ha abierto un trámite intermedio de subsanación. “Han mantenido un silencio sepulcral durante años para emitir un informe denegatorio directo el último día”, ha afirmado.

Sara López ha criticado también que, mientras el expediente permanecía paralizado, el Ayuntamiento ha seguido adelante con las obras de “humanización” de las travesías en la Carretera de Logroño, diseñando el carril-bici y los aparcamientos de la zona sin tener en cuenta la ordenación detallada del sector. “Han diseñado de espaldas al futuro desarrollo de este área, por lo que el resultado será gastar dos veces el dinero de los sorianos: una para hacer la obra y otra para levantarla y adaptarla”, ha advertido.

Facturas irregulares por 185.000 euros

Desde Vox también han criticado duramente la aprobación de 185.000 euros en facturas contratadas al margen del procedimiento legal que el partido socialista pretende regularizar mediante el “ardid formal” del Reconocimiento Extrajudicial de Créditos. Para Sara López este procedimiento coloca a los técnicos de intervención en una encrucijada legal, que les obliga a autorizar la tramitación de esas facturas, aún a sabiendas de su irregularidad. La edil explica que, los informes de los funcionarios dejan claro que se trata de facturas irregulares pero que ante el escenario de que los proveedores las reclamen por la vía judicial, y que el Ayuntamiento tuvieran que abonarlas junto con las costas judiciales, conviene darles trámite legal para poder abonarlas.

Para Sara López, “el equipo socialista usará su mayoría absoluta un año más para aprobar una gestión absolutamente irregular escudándose en los informes técnicos, pero en Vox no estamos aquí para blanquear servicios contratados sin proceso administrativo, ni para aplaudir el desprecio a la Ley de Contratos que ejercen los concejales socialistas”.

Plan económico financiero

Los concejales de Vox también han anunciado que votarán en contra del Plan Económico Financiero presentado por el equipo socialista en cumplimento de la Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. La edil critica que el documento no incluye medidas cuantificadas ni un plan de corrección real del déficit; y afirma que la subida de la tasa de basuras es la única solución con impacto económico que contempla.

López afirma que la única medida cuantificada que sí contiene el Plan Económico Financiero es la subida de la tasa de residuos que la edil califica de “hachazo fiscal encubierto” y añade: “la única medida con impacto económico real del plan consiste en subir los ingresos, no en mejorar la gestión. Su modelo es claro: en lugar de optimizar el gasto, aumentan la presión fiscal a los sorianos”.

“Explica lo ocurrido, pero no corrige nada”

La edil ha reconocido que el plan, “puede ser defendible técnicamente, porque la doctrina del Ministerio respalda el razonamiento del interventor, pero políticamente no lo es”. “Un plan económico-financiero debería servir para corregir desviaciones y mejorar la gestión. Este documento no incorpora medidas de corrección, no fija responsabilidades y no contiene compromisos concretos de mejora. Explica lo ocurrido, pero no corrige nada”, ha concluido.