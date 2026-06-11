Soria y 'su eclipse', a la conquista de Nueva York desde Times Square

Publicado por José Sosa Soria Creado: Actualizado:

Soria es consciente de la oportunidad promocional que supone el eclipse solar del próximo 12 de agosto y desde la ciudad se ha realizado un importante esfuerzo para trasladar hasta la denominada capital del mundo, Nueva York, la posibilidad de ver el fenómeno "en primera fila" desde Soria. Un vídeo promocional se emitirá mañana, cuatro veces cada hora, desde las emblemáticas pantallas de Times Square, una de las plazas más famosas y concurridas del mundo.

El Ayuntamiento de Soria dará mañana un nuevo paso en su estrategia de promoción turística vinculada al eclipse total de sol del 12 de agosto de 2026 con la proyección de un vídeo promocional de la ciudad en una de las pantallas digitales de Times Square, "uno de los espacios publicitarios más reconocibles y transitados del mundo", según explicó el propio consistorio soriano.

La pieza audiovisual, de 15 segundos de duración, se emitirá de forma repetida a lo largo de toda la jornada en pleno centro de Manhattan, permitiendo mostrar la imagen de Soria y su vinculación con el fenómeno astronómico ante miles de personas procedentes de todo el mundo.

Esta acción se enmarca dentro del trabajo que viene desarrollando el Ayuntamiento para aprovechar el extraordinario escaparate internacional que supondrá el eclipse total de Sol que atravesará España el próximo verano y que tendrá en Soria uno de los mejores lugares para su observación. La ciudad se encuentra situada en la franja de totalidad del eclipse, una circunstancia excepcional que la convierte en uno de los destinos de referencia para aficionados, especialistas y visitantes.

La campaña en Times Square permitirá reforzar la visibilidad internacional de Soria precisamente en uno de los enclaves urbanos con mayor impacto mediático del planeta, vinculando la imagen de la ciudad a un acontecimiento único que volverá a situar a la provincia en el mapa mundial de la observación astronómica.

La emisión del vídeo promocional tendrá lugar mañana viernes 12 de junio en la pantalla situada en el número 1560 de Broadway, entre las calles 46 y 47 de Nueva York, con pases programados varias veces cada hora durante toda la jornada.

La promoción en Nueva York se suma a las distintas actuaciones impulsadas durante los últimos meses para posicionar a Soria como destino asociado al turismo astronómico y al eclipse de 2026. Entre ellas destacan la elaboración de material divulgativo y promocional, la presencia en ferias turísticas y la programación de conferencias y charlas con expertos además de la inclusión de eventos vinculados al fenómeno dentro de otras actividades culturales.

El objetivo es aprovechar una oportunidad histórica para proyectar la imagen de la ciudad más allá de nuestras fronteras y convertir el eclipse en una palanca de desarrollo turístico, económico y de promoción territorial. La previsión de desplazamientos asociados a este fenómeno astronómico sitúa al eclipse de agosto de 2026 entre los acontecimientos turísticos y científicos más relevantes de los próximos años.

La promoción internacional se complementa además con un amplio programa de divulgación y sensibilización en el ámbito local. Durante este mes de junio se desarrollan también charlas informativas sobre el eclipse en centros educativos de toda la ciudad y la provincia, acercando este fenómeno astronómico al alumnado de Primaria y Secundaria. El calendario incluye sesiones en Infantes de Lara, Numancia, Doce Linajes, Trilema, La Arboleda, Virgen del Espino, Antonio Machado, Fuente del Rey, Castilla, Escolapios, Politécnico, Las Pedrizas y Santa Teresa de Jesús, además de una charla abierta a las familias y al público general en el Centro Cultural Gaya Nuño.