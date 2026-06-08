El comercio de Soria se engancha al eclipse y regalará gafas con las compras

Publicado por Milagros Hervada Soria Creado: Actualizado:

El eclipse solar del próximo 12 de agosto es una oportunidad para Soria, para que los miles de visitantes que llegarán la conozcan, les guste y vuelvan para disfrutarla aún más. Y si hace falta animarles, también los comercios ponen de su parte. Desde el próximo lunes, una campaña organizada por el Ayuntamiento de Soria y la Cámara de Comercio pondrá a disposición de los clientes 15.000 gafas que podrán obtener a cambio de compras en alguno de los establecimientos adheridos, 78 hasta el momento, pero con la previsión de que vaya aumentando la cifra.

Para conseguir las gafas homologadas y necesarias para ver el eclipse, los clientes han de rellenar un Pasaporte estelar, con tres sellos, que rellenará con las compras cada comercio, por los importes mínimos que decida el establecimiento.

Una vez sellado el pasaporte, se puede efectuar el canje de las gafas, bien en la Cámara de Comercio de Soria, bien en una caseta instalada al efecto en la plaza Mariano Granados, hasta final de existencias.

Además, los clientes que participen podrán optar a premios en metálico, mediante un sorteo, con posibilidad de ganar 14 premios en total, cuatro de 250 euros y 10 de 100 euros.

"Son herramientas para atraer consumidores y que descubran Soria", destacó la empresaria Sonia Giaquinta, sobre una iniciativa que lleva meses gestándose y que ha recibido buena acogida entre el comercio soriano. "Miraremos al cielo y a nuestros escaparates", recalcó la concejala de Comercio y Turismo, Teresa Valdenebro, sobre la campaña Eclipse Total, Comercio Vital.

La edil puso hincapié en la "oportunidad" que supone el eclipse para Soria, para que quienes lleguen a visitarla descubran que tiene mucho más que ofrecer y decidan volver para continuar explorándola. "La campaña tiene dos objetivos, premiar la fidelidad de los clientes y para aprovechar la oportunidad de la gente que viene a Soria vea que tenemos un comercio de calidad, que se acerquen a ellos y generar en esas personas la necesidad de que volver porque no han sido suficiente esos días", añadió Valdenebro sobre un fenómeno solar que se verá en Soria de forma especial por su ubicación geográfica.