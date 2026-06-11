Estos son los galardonados en el IX Premios Antonio Machado (fotos)
El Salón Rojo del Instituto Antonio Machado fue escenario este jueves de la entrega de premios que llevan el nombre del poeta hijo adoptivo de la ciudad, los IX galardones con el lema ‘La educación en la protección y desarrollo de la naturaleza y el medio ambiente’
El Salón Rojo del Instituto Antonio Machado fue el escenario de la entrega del IX Premio Antonio Machado «La educación en la protección y desarrollo de la naturaleza y el medio ambiente», una iniciativa que reconoció trabajos vinculados a la concienciación ambiental y la sostenibilidad. Los galardones correspondieron a las modalidades de Poesía, Narrativa, Arte Visual y Arte Audiovisual y estos son los premiados:
- POESÍA
Categoría A
1º Premio
Jimena Varela Salas
Susurro de Soria
IES Virgen del Espino (Soria)
2º Premio
Olga Peñuelas Soria
En los campos de Castilla
IES Virgen del Espino (Soria)
2º Premio
Pablo Manuel López Enríquez
Naturaleza en peligro
IES Antonio Machado (Soria)
- NARRATIVA
Categoría A
1º Premio
Alba Bascuas Jurado
Cuidar lo que amas
GSD Las Artes (Madrid)
2º Premio
Raquel Arias Maestre
Campos perdidos
GSD Las Artes (Madrid)
Categoría B
1º Premio
Alicia Romera Álvarez
El campo también enseña
IES Antonio Machado
2º Premio
Iker Sanz Ruiz
El último roble de Urbión
IES Antonio Machado
- ARTE VIRTUAL
Categoría A
1º Premio
Adela Rupérez Gallego
Sombra y silencio en Soria
IES San Leonardo (Soria)
2º Premio Ex Equo
Blanca Paulina Melo Toapanta
Colegio Santa Teresa de Jesús (Escolapias, Soria)
2º Premio Ex Equo
Nicoleta Berdejo Álvarez
GSD Las Artes (Madrid)
- ARTE AUDIOVISUAL
Categoría A
1º Premio
Héctor Borra Martínez
60 segundos
IES Antonio Machado (Soria)
Categoría B
1º Premio
Mª del Pilar Expósito Almería
Mohammed Wagrouz Hamouti
Adrián León Pérez
Hellen Bolaños Ibarra
Gabriel Hassa Cámara Dueñas
IES Virgen del Espino (Soria)
Durante el encuentro se puso de relieve la importancia de la educación como herramienta fundamental para fomentar el respeto por la naturaleza y promover la conservación del entorno. La cita sirvió además para reconocer la creatividad y el compromiso de los participantes, así como para destacar el papel de la comunidad educativa en la difusión de valores medioambientales.
La ceremonia estuvo encabezada por el vicepresidente de la Fundación Española Antonio Machado, Ángel de Miguel Casas. Asimismo, el acto reunió a representantes de distintas instituciones, entre ellos el secretario territorial de la Junta de Castilla y León, Rafael Medina; el subdelegado del Gobierno, Miguel Latorre; el director provincial de Educación, José Alfredo de Pablo Hervás; la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Soria, Gloria Gonzalo; el director del IES Antonio Machado, Miguel Ángel Delgado; y el coordinador del certamen, Vicente Almarza García.