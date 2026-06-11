Estos son los galardonados en el IX Premios Antonio Machado (fotos)

La educación en la protección y desarrollo de la naturaleza y el medio ambiente, fue el lema elegido para esta ediciónMARIO TEJEDOR

Publicado por Mario Tejedor Soria Creado: Actualizado:

El Salón Rojo del Instituto Antonio Machado fue el escenario de la entrega del IX Premio Antonio Machado «La educación en la protección y desarrollo de la naturaleza y el medio ambiente», una iniciativa que reconoció trabajos vinculados a la concienciación ambiental y la sostenibilidad. Los galardones correspondieron a las modalidades de Poesía, Narrativa, Arte Visual y Arte Audiovisual y estos son los premiados:

POESÍA

Categoría A

1º Premio

Jimena Varela Salas

Susurro de Soria

IES Virgen del Espino (Soria)

2º Premio

Olga Peñuelas Soria

En los campos de Castilla

IES Virgen del Espino (Soria)

2º Premio

Pablo Manuel López Enríquez

Naturaleza en peligro

IES Antonio Machado (Soria)

NARRATIVA

Categoría A

1º Premio

Alba Bascuas Jurado

Cuidar lo que amas

GSD Las Artes (Madrid)

2º Premio

Raquel Arias Maestre

Campos perdidos

GSD Las Artes (Madrid)

Categoría B

1º Premio

Alicia Romera Álvarez

El campo también enseña

IES Antonio Machado

2º Premio

Iker Sanz Ruiz

El último roble de Urbión

IES Antonio Machado

ARTE VIRTUAL

Categoría A

1º Premio

Adela Rupérez Gallego

Sombra y silencio en Soria

IES San Leonardo (Soria)

2º Premio Ex Equo

Blanca Paulina Melo Toapanta

Colegio Santa Teresa de Jesús (Escolapias, Soria)

2º Premio Ex Equo

Nicoleta Berdejo Álvarez

GSD Las Artes (Madrid)

ARTE AUDIOVISUAL

Categoría A

1º Premio

Héctor Borra Martínez

60 segundos

IES Antonio Machado (Soria)

Categoría B

1º Premio

Mª del Pilar Expósito Almería

Mohammed Wagrouz Hamouti

Adrián León Pérez

Hellen Bolaños Ibarra

Gabriel Hassa Cámara Dueñas

IES Virgen del Espino (Soria)

Durante el encuentro se puso de relieve la importancia de la educación como herramienta fundamental para fomentar el respeto por la naturaleza y promover la conservación del entorno. La cita sirvió además para reconocer la creatividad y el compromiso de los participantes, así como para destacar el papel de la comunidad educativa en la difusión de valores medioambientales.

La ceremonia estuvo encabezada por el vicepresidente de la Fundación Española Antonio Machado, Ángel de Miguel Casas. Asimismo, el acto reunió a representantes de distintas instituciones, entre ellos el secretario territorial de la Junta de Castilla y León, Rafael Medina; el subdelegado del Gobierno, Miguel Latorre; el director provincial de Educación, José Alfredo de Pablo Hervás; la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Soria, Gloria Gonzalo; el director del IES Antonio Machado, Miguel Ángel Delgado; y el coordinador del certamen, Vicente Almarza García.