El PP se lanza contra la Zona de Bajas Emisiones de Soria e inicia una campaña de rechazo entre los vecinos

Publicado por Víctor F. Moreno Soria Creado: Actualizado:

El PP, que hasta la fecha había mantenido una posición más o menos contraria a la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de la capital, o al menos discutible en cuanto a sus planteamientos, se lanza definitivamente contra ella.

A través de un comunicado, el Grup Municipal Popular del Ayuntamiento de Soria anuncia que ha iniciado una campaña contra la ZBE mediante el buzoneo de folletos informativos entre los vecinos.

Los populares dicen que muestran su total oposición a la instalación y puesta en marcha de una Zona de Bajas Emisiones en la ciudad y que considera que esta medida, impulsada por el Partido Socialista, "no responde a las necesidades reales de una ciudad como la nuestra y supondrá nuevas restricciones para los vecinos, autónomos, trabajadores y comerciantes sorianos".

El Grupo Municipal Popular señala que va a poner en marcha una serie de acciones informativas y de sensibilización dirigidas a los vecinos de Soria con el objetivo de explicar las consecuencias que tendría la implantación de la Zona de Bajas Emisiones "e intentar impedir que el Partido Socialista lleve adelante este proyecto".

Argumenta que Soria no está obligada a tener una ZBE por población (afectaría a ciudades de más de 50.000 habitantes) y por la calidad del aire.

Recuerda que la instalación de la ZBE está subvencionada y se presunta: "¿Y su mantenimiento? No queremos gastos innecesarios para los sorianos".

Subraya que la ciudad de Soria "no cuenta con la suficiente red de transporte público que permita sustituir a corto plazo el uso de vehículos", que una zona de este tipo "trasladará el tráfico a los barrios ya de por si saturados por la falta de aparcamiento".

Añade que la antigüedad media de los vehículos de Soria supera los 15 años y muchos vehículos antiguos tendrían el acceso restringido al centro de Soria y que muchos sorianos necesitan el coche para trabajar, además de que "se complican los trayectos cotidianos cortos"

Por último, señala que la ZBE "desincentiva el consumo en los establecimientos del centro de Soria con el coste económico y de empleo que ello genera", y se vuelve a preguntar que "¿quién va a asumir el coste en su caso de tener que cambiar el vehículo?", y apostilla: "Una nueva medida para recaudar más".