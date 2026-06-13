El militar nacido en un pueblo de Soria en Tierras Altas que fue un destacado personaje en la Historia de España del siglo XIX

Publicado por Verónica Reglero Soria Creado: Actualizado:

El libro 'Retratos del Valle de San Millán', escrito por el profesor de la Universidad de Comillas, Roberto Rodríguez Andrés y editado por la Fundación San Millán de la Cogolla (Gobierno de La Rioja) recoge 174 biografías de personajes ilustres. La mayoría nacidos en este valle riojano. Una de ellas es Águeda Fernández de la Magdalena Larrazábal, que nació en Estollo (La Rioja), madre del militar Salvador Manzanares (nacido en Bretún, Soria), héroe de la Guerra de la Independencia, adalid de la defensa del liberalismo y ministro de Gobernación. Su padre fue el médico Francisco de Sales Manzanares.

Salvador Manzanares y nació en Bretún en 1789, año de la Revolución Francesa. "Fue un militar que se convirtió en un personaje muy destacado en la historia de España de inicios del siglo XIX, sobre todo por su compromiso con el liberalismo y la lucha contra el Antiguo Régimen, ideales que había heredado de su padre", recoge el texto.

Salvador "luchó heroicamente contra los invasores franceses en la Guerra de la Independencia, en la que fue apresado hasta en dos ocasiones por las tropas napoleónicas, pero en ambas consiguió escapar de las cárceles en las que lo tenían recluido", apunta Rodríguez Andrés en su libro. Y continúa: "Años más tarde, con el pronunciamiento de Riego de 1820 que acabó con el absolutismo de Fernando VII y dio origen al Trienio Liberal, se alineó con los liberales en defensa de la reinstauración de la Constitución de 1812. Al final de este periodo llegó a ser ministro de la Gobernación", destaca el texto.

Pero "cuando concluye el trienio y el rey logra reinstaurar el absolutismo gracias al apoyo de los 'cien mil hijos de San Luis' será objeto de persecución y nuevamente encarcelado en 1826, aunque por tercera vez en su vida logra escapar de prisión y se exilia en el extranjero, pasando por Lisboa, Londres y Gibraltar", apunta la semblanza escrita por Roberto Rodríguez Andrés.

Desde Gibraltar "llevaría a cabo varias intentonas de sublevación en Andalucía para retomar la senda constitucional. En una de ellas, estando en Estepona (Málaga) fue asesinado en 1831. Es en esta ciudad en la que quedó enterrado", recoge el libro.

La biografía sobre Águeda Fernández sigue destacando la vida de su hijo aseverando que El compromiso liberal de Salvador Manzanares "puso en aprietos a su familia en más de una ocasión. Cuando a finales de los años 20 quiso huir y exiliarse al extranjero, el padre trapense fray Antonio Marañón, comandante general de La Rioja, persiguió a su padre y a su hermana Casimira en San Millán, donde ambos vivían, llegando a apresar a su progenitor durante varios días".

Por último, el texto termina indicando que "además, confiscó su casa en el pueblo con todas las jotas y alhajas que contenía. Años más tarde, ya muerto Salvador, su padre volvió a ser apresado en Escoriaza (Guipúzcoa), donde residía en ese momento, por el general carlista Villarreal, que ordenó su fusilamiento en 1836, cuando tenía 82 años, acusado de liberal y de masón".