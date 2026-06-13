25 años del Clasiclub: la quedada de vehículos clásicos en imágenes

Una jornada de puro homenaje a la elegancia hecha mecánicaMARIO TEJEDOR

Publicado por Mario Tejedor Soria Creado: Actualizado:

Amanecía la Plaza Mayor de Soria y el rugido de los coches clásicos comenzaba a hacerse hueco convirtiendo el espacio en un museo al aire libre, vehículos que atesoran décadas de historia mecánica y sentimental tomaron el centro de la ciudad para deleite de cientos de curiosos que se acercaron a conocerlos. Cada capó abierto, cada línea de carrocería, guardaban la esencia del motor que los que ya son algo más que jóvenes vivieron en sus carnes.

Lo que en su día arrancó como el encuentro informal de un puñado de entusiastas decididos a compartir su devoción por los coches de antaño, se ha convertido en un colectivo automovilístico consolidado. El Clasiclub Soria llegó a su 25º aniversario con más de noventa miembros, una cifra que habla por sí sola de la profunda vinculación que la provincia mantiene con el patrimonio sobre ruedas, y es que cada día son más las citas que permiten estas jornadas de convivencia a los aficionados al motor de antaño.

Tras el acto expositivo, la comitiva de vehículos clásicos abandonó la capital para internarse en los paisajes de la provincia. La ruta discurrió desde la Plaza Mayor hasta Las Cuevas de Soria, continuó hacia Fuentepinilla, descendió hasta Bayubas de Arriba y concluyó en el Hotel Rural Quintanares, donde los participantes llegaron tras recorrer aproximadamente 72 kilómetros por carreteras secundarias.

Jaguar, Lancia, Triumph, Abarth y hasta una Mobylette surcaron el asfalto en esta jornada de puro homenaje a la elegancia hecha mecánica, generaciones marcadas por estas marcas compartieron una comida de hermandad que puso el broche de oro a un día redondo. Veinticinco años después de aquella primera vuelta improvisada, el Clasiclub Soria demostró que la pasión por el automóvil clásico no caduca. Y para quienes observaron el desfile desde la acera pensando en ese viejo coche que alguien de la familia guarda en el garaje, quizás fue el momento oportuno para rescatarlo del olvido y unirse a la asociación.