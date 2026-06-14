Cuenta atrás en Ondara para evitar el concurso de acreedores

Publicado por José Sosa Soria Creado: Actualizado:

El proyecto de Ondara Directorships ubicado en Garray y dedicado al cultivo de cannabis con fines medicinales afronta una nuevo momento decisivo en su azarosa trayectoria. La firma, y su propietario, David Engel, tienen unas cuatro semanas por delante para lograr una inyección de capital suficientes para afrontar las deudas pendientes y poder retomar la actividad. Fuentes cercanas al proyecto comentaron que más allá de los problemas financieros ya han concluido las jornadas de huelga planteadas por los trabajadores al margen de los sindicatos y que se han recibido las nuevas semillas en las que se ha depositado el futuro de la empresa.

Tal y como informó este medio, a principios del mes de abril la empresa solicitó el preconcurso voluntario de acreedores, tramitado sin publicidad. A grandes rasgos, el objetivo con este movimiento era evitar posibles cortes de suministros y servicios claves para el funcionamiento de la empresa y tener 3 meses aproximadamente para buscar inversores que refloten la iniciativa. Esta es la clave. El preconcurso establece ese plazo de 3 meses para presentar un plan de viabilidad o lograr nuevos inversores.

Por tanto, en torno a las primeras semanas de julio el futuro de Ondara debería clarificarse entre una ‘vida extra’ para desarrollar el cultivo y producción de cannabis en Garray o la quiebra de una ilusionante iniciativa empresarial. El procedimiento concursal se orientaría al pago de las deudas y, en tal caso, podría suponer la entrada de un nuevo proyecto si llega a plantearse la venta del invernadero, el principal activo de Ondara, aunque ya se conocerán los términos llegado ese punto.

Cabe recordar que inicialmente en esas instalaciones nació el proyecto de Aleia Roses, dedicado al cultivo de rosas, cuya situación financiera también derivó en un concurso. En ese proceso la venta de la unidad productiva fue la que propició el desembarco de Engel a través de la sociedad Full Moon Investments.

Fuentes cercanas a Ondara indicaron que desde hace meses, antes incluso de la declaración del preconcurso, David Engel mantuvo diversos contactos en la búsqueda de nuevos inversores. No llegó a cuajar ninguna propuesta, ni siquiera la tramitada con el apoyo de la Junta con Iberaval. Ahora mismo, en Soria, no hay muchas noticias sobre los pasos que está siguiendo Engel para lograr apoyo financiero.

En cuanto a la situación actual de la empresa alguna novedad, pero todo condicionado a la entrada de fondos para revitalizar la iniciativa empresarial. Por un parte, fuentes cercanas a Ondara confirmaron que ya han llegado las nuevas variedades de semillas que desde la empresa consideran claves para el futuro de la empresa. Por otra, el pasado viernes concluyeron las 8 jornadas de huelga que los trabajadores impulsaron al margen de los sindicatos y que han tenido un elevado seguimiento entre los técnicos de la empresa. En este sentido, cabe introducir el matiz de que la plantilla de Ondara está en situación de ERTE y que solo están activos unos 9 trabajadores de los 40 en plantilla.

No hay cifras exactas sobre las necesidades económicas de Ondara, pero sí elementos que permiten estimar que al menos requiere de entre 3 y 4 millones de euros. En su última etapa, en proceso de producción y con cannabis ya cosechado el propio Engel admitió que necesitaba de al menos unos 2 millones de euros para completar el proceso y poder vender el cannabis cultivado en Garray. A esa cifra hay que sumar todo lo acumulado en los últimos dos meses más las pérdidas de los estos 3-4 meses, incluyendo las deudas con empleados.