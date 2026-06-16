Defensa emplaza el inicio de las obras de Numant-ia a la primavera de 2027

Publicado por José Sosa Soria Creado: Actualizado:

El Ministerio de Defensa avanza en la tramitación previa del Centro de Altas Capacidades Tecnológicas Numant-ia previsto para el área empresarial de Valcorba. El calendario que maneja el Gobierno es que las obras puedan iniciarse en torno al segundo trimestre del año que viene. Los meses que restan hasta esa fecha se emplearán en completar la tramitación y la redacción del proyecto, con la previsión de iniciarla este mismo verano. Un proyecto que movilizará más de 100 millones y que estará condicionado a contar «con la financiación necesaria», según detallaron desde Defensa.

El departamento de comunicación del Ministerio de Defensa explicó de forma resumida los pasos que se han ido dando desde que se obtuvo la cesión de la parcela de Valcorba por parte del Ayuntamiento de la ciudad. «Una vez recibida la parcela, se procedió a realizar un levantamiento y un estudio geotécnico para recabar los datos necesarios para el planteamiento del proyecto», explican. Estas mismas fuentes recalcan que «al tratarse de un proyecto muy específico en sus requerimientos técnicos, así como en su demanda de suministro eléctrico, se ha decidido por parte de la Dirección General de Infraestructura, la licitación de una asistencia técnica para la redacción del proyecto».

La tarea principal que se está afrontando en estas semanas es la «redacción de los pliegos para la contratación de la redacción del proyecto». La previsión que maneja Defensa es que la licitación de este contrato de servicios se pueda producir en torno al mes de julio «con lo cual se estará en condiciones de iniciar la redacción a lo largo del mes de septiembre de 2026, siempre y cuando se disponga de la financiación necesaria».

Siempre que este escenario cumpla fielmente los pasos explicados, Defensa estima que se estará en condiciones de empezar la obra «en el segundo trimestre de 2027», es decir, entre los meses de abril y junio del año que viene.

130 millones

A principios de año el propio Ministerio de Defensa avanzaba la aprobación del Plan Anual de Contratación para 2026 (PACDEF2026) con «una inversión estimada supera los 4.800 millones de euros y a ella se suman 156 acuerdos marco valorados en 5.220 millones de euros». En ese plan anual «se recogen las propuestas de contrato que los órganos de contratación del Departamento prevén iniciar, licitar o adjudicar en el presente ejercicio».

En el caso de Soria, el citado documento recoge que el proyecto de Numant-ia supondrá una inversión de prácticamente 130 millones de euros. La principal novedad desvelada viene porque la inversión ya contempla el gasto en la dotación de la tecnología que se implantará en el centro militar que se ubicará en Valcorba.

Plan de Contratación de Defensa incluye tres partidas específicas para Numant-ia. El mayor volumen comprende el «suministro e implantación del CIS Numantia, centrado en sistemas y servidores de información, con un valor estimado de 67,88 millones de euros, tramitado a través de un acuerdo marco». A esta cifra se suma lo que es la obra y la construcción de las instalaciones del centro con un presupuesto de 58,68 millones de euros y hay una tercera partida dotada con 1,65 millones de euros cuya finalidad no viene especificada. En total, la movilización de recursos públicos para la construcción y dotación del centro de Defensa en Valcorba supondría 128,2 millones de euros.

La ministra de Defensa, Margarita Robles fue la encargada de presentó oficialmente el proyecto Numant-ia en Soria el pasado mes de septiembre en una visita en la que también estuvo la secretaria de Estado, Amparo Valcarce. Numanti-ia será un espacio «de primer nivel y clave para la seguridad y la defensa nacional», según señaló, un proyecto que dará a luz «una nube privada e independiente de datos que ofrece el respaldo y la resiliencia necesaria en la era de la Inteligencia Artificial».

Unas 20 personas formarán parte permanente de la plantilla de este centro que funcionará 24 horas al día y 365 días al año y contará con alrededor de 100 empleos entre directos e indirectos y de alta cualificación. A su vez, su construcción y todo lo derivado de ella, como la redacción del proyecto, generará un importante impacto económico y laboral en la ciudad.