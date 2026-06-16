Anselmo García cierra una etapa de 25 años al frente de Soriactiva: "La jubilación es un horror"

Publicado por Víctor F. Moreno Soria Creado: Actualizado:

"La jubilación es un horror". Quien habla así es el ya ex director de Soriaactiva, Anselmo García, quien cierra una etapa tras 25 años al frente de la Fundación de Caja Rural de Soria y 47 años al servicio del campo soriano, del sector agrario, ganadero y al desarrollo rural. El hombre de la PAC se jubila con nada menos que 80 años.

Y Caja Rural de Soria le dedica este martes un homenaje institucional por todo lo alto en el Aula Magna Tirso de Molina. El presidente de Caja Rural, Carlos Martínez Izquierdo, lo ha definido como un hombre "impresionantemente trabajador", y ha recordado que llegó a hablar con un ministro para lograr la compatibilidad de Anselmo García para la entidad, además de destacar sus logros en la Fundación y el aumento año tras año de técnicos especializados en Soriactiva, un total de 23 a día de hoy.

García ha reseñado que en sus inicios el campo era "prácticamente de subsistencia", pero con la llegada de la PAC todo cambio, y que los cambios tecnológicos han sido muy profundos.

A la jornada han acudido representantes de la Caja, de las administraciones públicas, organizaciones agrarias, entidades empresariales, familiares y amigos que han compartido con Anselmo buena parte de su trayectoria vital y profesional

El eje del acto es una conversación titulada '40 años de España en la Unión Europea: un recorrido hasta nuestros días', en la que se analiza la evolución del sector agrario español desde la incorporación de España a la Unión Europea y el papel desempeñado por la PAC.

Anselmo García, perito agrícola, licenciado en Ciencias Económicas y doctor con una tesis sobre el impacto de la Política Agraria Común en Castilla y León, ha desarrollado una larga trayectoria profesional vinculada al sector agrario.

A lo largo de su carrera desempeñó responsabilidades en la Administración General del Estado, desarrolló una intensa actividad docente como profesor tutor de la UNED, formó parte del Consejo Rector de Caja Rural de Soria, donde llegó a ocupar la vicepresidencia, y dirigió durante los últimos 25 años de la Fundación Soriactiva. Lejos siempre del "frío despacho", como ha señalado Carlos Martínez Izquierdo.

Imagen del acto institucional de Caja Rural de Soria.MONTESEGUROFOTO

Desde Caja Rural de Soria impulsó proyectos relacionados con la incorporación de jóvenes agricultores, la divulgación y gestión de la PAC, la formación, la digitalización del medio rural, la modernización tecnológica de empresas y explotaciones, los cuadernos de explotación, la Ruta Dorada de la Trufa, el Foro Soriactiva y numerosas iniciativas orientadas al desarrollo económico y social de la provincia.

Durante estas décadas se convirtió en una de las voces más reconocibles del sector agrario soriano, participando en jornadas, encuentros técnicos, medios de comunicación y actividades divulgativas destinadas a acercar al sector cuestiones técnicas, normativas y estratégicas.