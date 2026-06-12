Caja Rural de Soria logra unos históricos 32 millones de euros de beneficio

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Caja Rural de Soria prosigue su crecimiento y la Asamblea General de Socios celebrada este viernes ha dejado cifras que lo refrendan. Por ejemplo, el beneficio neto ha marcado un nuevo récord al irse a los 32 millones de euros. Además de las cifras positivas en lo financiero, la cita también ha servido para presentar algunas renovaciones en el Consejo Rector de la entidad, coincidiendo con el 60 aniversario de su nacimiento y de su trayectoria al servicio de sus socios, clientes y territorios.

Durante la Asamblea se presentaron las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2025, un año en el que la entidad ha mantenido una evolución positiva en sus principales magnitudes de negocio, con crecimiento tanto en inversión como en recursos gestionados.

Principales magnitudes económicas del ejercicio 2025

La inversión ha crecido en más de 179 millones de euros, un 11,35% más que en 2024, hasta alcanzar los 1.683 millones de euros. Por su parte, los recursos gestionados han aumentado en 288 millones de euros, un 10% más que el año anterior, superando los 3.203 millones de euros.

El ejercicio también ha estado marcado por la venta de CETASA, operación que ha supuesto una plusvalía neta de 19,2 millones de euros, de los que 3,7 millones se han llevado a resultados, destinándose el importe restante a provisiones y dotaciones.

En conjunto, 2025 ha sido un ejercicio relevante para Caja Rural de Soria, al haber superado, por primera vez en su historia, los 32 millones de euros de resultado después de impuestos y de la aportación al Fondo de Educación y Promoción, que asciende a 3,4 millones de euros. Este resultado ha permitido situar los recursos propios de la entidad por encima de los 281 millones de euros y fijar el ratio de capital en el 23,39%.

La entidad mantiene además una posición destacada en su zona de origen. En Soria, las cuotas de mercado se sitúan en el 54,37% en inversión y en el 45,79% en recursos. La morosidad se mantiene en el 2,31%, con un ratio de cobertura del 112,50%.

Información no financiera conforme a la Ley 11/2018

Junto a las cuentas anuales, Caja Rural de Soria ha presentado este año la información no financiera correspondiente al ejercicio 2025 dentro del marco previsto por la Ley 11/2018.

La incorporación de esta información supone un paso importante en la evolución de la entidad y un avance en materia de transparencia y rendición de cuentas, al integrar junto a los resultados económicos otros aspectos vinculados a su gestión, su actividad, su compromiso con el territorio y su modelo cooperativo.

De este modo, la Asamblea ha conocido no solo las principales magnitudes financieras del ejercicio, sino también una visión más amplia de la contribución de Caja Rural de Soria a su entorno económico, social y territorial.

Eugenio Latorre, nombrado vicepresidente de Caja Rural de Soria

La Asamblea General de Socios de Caja Rural de Soria ha abordado también la renovación de varios cargos del Consejo Rector, con especial relevancia para la Vicepresidencia de la entidad.

Francisco Esteban, hasta ahora vicepresidente de Caja Rural de Soria, ha decidido finalizar su etapa en el Consejo Rector por motivos de salud. Durante la Asamblea, el presidente de la entidad tuvo palabras de reconocimiento y agradecimiento hacia él, destacando su responsabilidad, prudencia, lealtad y compromiso con la Caja, así como su aportación a lo largo de estos años al servicio de la entidad.

Tras el correspondiente proceso de elección, Eugenio Latorre ha sido nombrado nuevo vicepresidente de Caja Rural de Soria. El presidente destacó que Latorre asume esta responsabilidad en un momento importante para la entidad.

Por su parte, Rubén Pérez Postigo también finaliza su etapa como consejero. El presidente agradeció su trabajo y compromiso, así como su criterio, dedicación y al servicio de Caja Rural de Soria.

En el marco de esta renovación, Blanca García renueva como secretaria del Consejo Rector y Susana Beltrán continuará como consejera vocal. Asimismo, se incorporan al Consejo Julio Pérez Serrano y Francisco Javier Medrano Villar.

Reconocimiento a Anselmo García ante la Asamblea

El presidente tuvo también un reconocimiento ante la Asamblea para Anselmo García, que el próximo 16 de junio finalizará su etapa al frente de Soriactiva. El presidente destacó que Anselmo García representa una forma de entender el servicio al territorio desde el conocimiento, la cercanía y el compromiso con el sector primario y el medio rural.

Colaboración social especial con ASOVICA

La Asamblea General de Socios ha incluido también, como en los últimos ejercicios, una colaboración especial de carácter social. Este año, Caja Rural de Soria destinará 18.000 euros a la Asociación Virgen del Camino - Salud Mental Soria - ASOVICA.

Esta aportación contribuirá al desarrollo de su Modelo de Atención Centrado en la Persona, cuyo objetivo es potenciar la autonomía y la calidad de vida, respetando los deseos, valores, ideas y proyectos vitales de cada persona.

Esta colaboración especial refuerza el vínculo entre la Asamblea General, como principal encuentro anual de la entidad con sus socios, y el compromiso social de Caja Rural de Soria con el territorio.

La iniciativa se suma a la actividad que la entidad desarrolla a lo largo del año con diferentes colectivos de ámbito social, cultural, empresarial, deportivo y territorial, mediante convenios y acuerdos de colaboración.

Desde 2023, Caja Rural de Soria ha querido que la Asamblea General incorpore también un compromiso con entidades y causas sociales de la provincia. En ejercicios anteriores, esta colaboración especial se ha dirigido a organizaciones como el Banco de Alimentos de Soria, la Asociación de Familiares de Alzheimer y Otras Demencias de Soria y ASPACE Soria.

La Asamblea culmina el proceso de participación de los socios

La Asamblea General culmina el proceso de Juntas Preparatorias celebrado previamente por la entidad. En total, se han desarrollado 15 reuniones en distintas localidades, tanto de la provincia de Soria como de otros territorios en los que Caja Rural de Soria desarrolla actualmente su actividad, entre ellos Zaragoza, Madrid, Logroño y Valladolid.