San Juan 2026: programa oficial de las fiestas de Soria

Publicado por Pilar Pérez Soler Soria Creado: Actualizado:

"¡Que son cinco días!" Miente la conocida sanjuanera, compuesta en 1989, si tenemos en cuenta que el programa oficial de las Fiestas de San Juan de Soria incluye siempre el Miércoles El Pregón y también la Compra. Pasado el último festejo en el monte Valonsadero previo a las fiestas, con la Compra, Soria mira al Miércoles El Pregón con el inicio de las fiestas. Una jornada que en este 2026 tiene la particularidad de coincidir con el día de San Juan. Hay que recordar que las fiestas de Soria comienzan el jueves siguiente al día 24 de junio, salvo que el 24 de junio sea jueves y entonces se inician ese mismo día.

Después vendrán los siguientes y ¡cómo se les espera! Al emblemático día de San Juan, le sucede el Jueves La Saca, en el que toros de las 12 cuadrillas de Soria se traen a la capital desde el monte Valonsadero, conducidos por caballistas de la Asociación de Amigos de la Saca en una traída seguida por miles de sorianos y visitantes. El Viernes de Toros llenará el coso de San Benito de algarabía y color, en una jornada en la que seis novilleros lidiarán los toros de las cuadrillas. El Sábado Agés, ecuador de las fiestas de Soria, dará todo el protagonismo a las cuadrillas de fiestas que seguramente ya tendrán más que diseñada la obra con la que desfilarán el Domingo de Calderas, también llamado y no sin razón 'el día de mayor esplendor'. Sin olvidar el reparto de tajadas tanto el sábado como el domingo. El Lunes de Bailas los escenarios son la plaza Mayor de la capital, la Dehesa y de forma especial las márgenes del Duero, con la merienda de las peñas al son de la Banda de Música, horas antes del Adiós, adiós, San Juan.

Miércoles El Pregón, día 24 de junio

A las 18.30 horas, corrida de rejones, en la que se lidiarán seis reses de la Ganadería de Benítez Cubero, para los rejoneadores. Andy Cartagena, Lea Vicens y Sergio Pérez de Gregorio .

. A partir de las 20.00 horas, recepción de los señores Jurados de Cuadrilla por el Ayuntamiento de Soria en la Plaza Mayor.

A las 23.00 horas, en el balcón principal del Excmo. Ayuntamiento se dará lectura al Pregón de Fiestas , redactado por los Jurados de la Cuadrilla del Salvador, Miguel Mochales y María José Martínez.

, redactado por los Jurados de la Cuadrilla del Salvador, Acto seguido se organizará un desfile , formado por la Banda Municipal de Música de Soria, Jurados de Cuadrilla, Ayuntamiento y Peñas Sanjuaneras, trasladándose a la Alameda de Cervantes donde se celebrará la tradicional verbena de la Banda Municipal desde el Árbol de la Música.

A las 24.00 horas, verbenas organizadas por el Ayuntamiento de Soria, en plaza Herradores con discomóvil Kubic, en Plaza San Clemente con discomóvil Fenix y por la Peña El Bullicio, en Plaza El Salvador con discomóvil Festisoria.

Jueves La Saca, día 25 de junio

La salida oficial de La Saca o traída del ganado del monte Valonsadero se iniciará a las 9.30 horas de la mañana, partiendo la Comitiva desde la Plaza Mayor.

o traída del ganado del monte Valonsadero se iniciará a las 9.30 horas de la mañana, partiendo la Comitiva desde la Plaza Mayor. A las 12.00 horas, salida del ganado de Cañada Honda y traslado de los toros a la Vega de San Millán , señalándose aproximadamente las 14.30 horas para la salida de los toros hacia la capital, por el camino marcado por la Cámara Agraria Local.

, señalándose aproximadamente las 14.30 horas para la salida de los toros hacia la capital, por el camino marcado por la Cámara Agraria Local. A las 18.30 horas, en la Plaza de Toros se celebrará la tradicional suelta de vaquillas , de la ganadería Campo Bravo Alcarreño

, de la ganadería Campo Bravo Alcarreño A las 20.30 horas, baile público en la Plaza Mayor, amenizado por la Banda Municipal de Música.

A las 24.00 horas, verbenas organizadas por el Ayuntamiento de Soria, en Plaza Herradores con Discomóvil Kubik, en Plaza San Clemente con Discomóvil Fénix y por la Peña El Bullicio, en Plaza El Salvador, con discomóvil Festisoria.

Viernes de Toros, día 26 de junio

A las 8.00 horas, diana floreada a cargo de las respectivas Cuadrillas.

a cargo de las respectivas Cuadrillas. A las 10.30 horas, se lidiarán seis novillos correspondientes a las siguientes Cuadrillas: La Cruz y San Pedro; Santa Catalina; La Mayor; El Rosel y San Blas; Santiago y San Miguel; con erales de la Ganadería La Cardenilla, por los novilleros. David Espejón de Soria, Caminero y Óscar Vicente.

correspondientes a las siguientes Cuadrillas: La Cruz y San Pedro; Santa Catalina; La Mayor; El Rosel y San Blas; Santiago y San Miguel; con erales de la Ganadería La Cardenilla, por los novilleros. David Espejón de Soria, Caminero y Óscar Vicente. A las 18.00 horas, se lidiarán seis novillos correspondientes a las siguientes Cuadrillas. San Juan; Santo Tomé, San Clemente y San Martín; San Esteban; El Salvador; Santa Bárbara y La Blanca, con erales de la Ganadería La Cardenilla, por los novilleros. Diego Tebas de Huesca, Alejandro Chavarri y Jaime de Pedro

correspondientes a las siguientes Cuadrillas. San Juan; Santo Tomé, San Clemente y San Martín; San Esteban; El Salvador; Santa Bárbara y La Blanca, con erales de la Ganadería La Cardenilla, por los novilleros. Diego Tebas de Huesca, Alejandro Chavarri y Jaime de Pedro A las 24.00 horas, verbenas organizadas por la Asociación de Hosteleros Plaza Herradores, con macro discomóvil Magnum y por Los Bares del Tubo, en Plaza San Clemente, con Discomóvil Festisoria.

Sábado Agés, día 27 de junio

A las 8.00 horas, diana floreada a cargo de las respectivas Cuadrillas.

De 9.00 a 13.00 horas, reparto de la tajada en crudo , en los locales de las doce Cuadrillas, para todos los vecinos que hayan entrado en fiestas.

, en los locales de las doce Cuadrillas, para todos los vecinos que hayan entrado en fiestas. A las 13.30 horas, desde vermut musical en plaza San Clemente con el grupo Golden Boys hasta las 17.30 horas aprox.

A las 18.00 horas, corrida de toros, en la que se lidiarán seis reses de la Ganadería de Peñajara de Casta Jijona, para los diestros. Antonio Ferrera, El Fandi e Ismael Martín .

. A las 18.00 horas, se celebrará los Agés o subastas , en los locales de las 12 Cuadrillas.

, en los locales de las 12 Cuadrillas. A las 23.00 horas, en la Alameda de Cervantes, quema de la primera colección de fuegos artificiales.

A las 24.00 horas, tradicional baile, organizado por cada una de las Cuadrillas.

A las 24.00 horas, verbenas organizadas por el Ayuntamiento de Soria, en plaza Mayor, con la orquesta La Invasión, en plaza Herradores, con la orquesta Dominó, en plaza San Clemente, con la orquesta Amazonas y por la Peña El Bullicio, en plaza El Salvador, con discomóvil Deporte Numantino.

Domingo de Calderas, día 28 de junio

Entre las 7.00 y las 8.00 horas, diana floreada a cargo de las respectivas Cuadrillas.

De 9.00 a 12.00 horas, reparto de pan, vino, chorizo, huevo y tajada cocida en los locales de las doce Cuadrillas, para todos los vecinos que hayan entrado en fiestas.

en los locales de las doce Cuadrillas, para todos los vecinos que hayan entrado en fiestas. A las 11.00 horas, desfile de las Cuadrillas con sus Calderas desde la plaza Mayor a la Alameda de Cervantes, donde se procederá a su bendición. Seguidamente se efectuará la tradicional prueba de Calderas por Autoridades, Ayuntamiento e Invitados. Las Calderas serán expuestas al público en el patio de columnas del Ayuntamiento.

desde la plaza Mayor a la Alameda de Cervantes, donde se procederá a su bendición. Seguidamente se efectuará la tradicional prueba de Calderas por Autoridades, Ayuntamiento e Invitados. Las Calderas serán en el patio de columnas del Ayuntamiento. A las 12.30 horas, concierto de canciones sanjuaneras por la Banda Municipal de Música, en la Alameda de Cervantes.

A las 13.30 horas, vermut musical en plaza San Clemente con las actuaciones de El Guapo Calavera y Ricky Rictus.

A las 19.00 horas, corrida de toros en la que se lidiarán seis reses de la Ganadería de Antonio Bañuelos para los diestros. Borja Jiménez, David de Miranda y Marco Pérez.

en la que se lidiarán seis reses de la Ganadería de Antonio Bañuelos para los diestros. A las 24.00 horas, verbenas organizadas por la Asociación de Hosteleros de plaza Herradores, macro discomóvil Magnum, por los bares del tubo, en plaza San Clemente, con la discomóvil Festisoria y por la Peña El Bullicio, en plaza El Salvador, con discomóvil Deporte Numantino.

Lunes de Bailas, día 29 de junio