El error que muchos sorianos cometen al comprar hielo para las fiestas y que acaba saliendo caro

Publicado por Antonio Bret Creado: Actualizado:

En plena cuenta atrás para las celebraciones de las Soria, especialmente durante las Fiestas de San Juan de Soria, se repite un patrón que afecta al bolsillo de muchos vecinos: la compra improvisada de hielo.

Aunque parece un detalle menor, en días de alta demanda los precios suben, la disponibilidad baja y se cometen errores básicos de planificación. En el contexto de Castilla y León, donde las temperaturas estivales pueden ser altas en determinadas jornadas, el hielo deja de ser un complemento y pasa a ser un recurso clave para celebraciones al aire libre.

El error más común al comprar hielo en Soria durante las fiestas

El problema no es solo cuánto se compra, sino cuándo y cómo se almacena. Muchas personas esperan al último momento, cuando la oferta ya está tensionada, y acaban pagando más o aceptando formatos menos eficientes.

El fallo más repetido no es la falta de hielo en sí, sino la forma en la que se compra. Durante las fiestas, especialmente en zonas de alta concentración como peñas o reuniones al aire libre, muchas personas recurren a gasolineras o pequeños comercios de conveniencia. Allí el hielo suele venderse en bolsas pequeñas, con un precio más elevado por kilo y con menor eficiencia de conservación.

Bolsas de plástico llenas de cubitos de hielo a la venta dentro de un enfriador comercialGetty Images

A esto se suma otro problema: la compra de última hora. Cuando la demanda se dispara, los puntos de venta se quedan sin stock o limitan cantidades, lo que obliga a hacer varias compras pequeñas en lugar de una sola planificación grande. Ese “goteo” de compras no solo encarece el total, también aumenta la pérdida por derretimiento durante los desplazamientos.

En celebraciones como las de la Fiestas de San Juan de Soria, este comportamiento se repite año tras año. El resultado es el mismo: gasto acumulado más alto del previsto y una sensación de escasez constante, incluso cuando sí había alternativas más económicas si se hubiera anticipado la compra.

Cómo evitar pagar de más y conservar el hielo durante más tiempo

La solución no está en comprar más, sino en comprar mejor. El primer paso es anticiparse varios días antes del inicio de la fiesta. En supermercados y grandes superficies de Soria, el hielo suele mantener precios más estables y formatos más grandes, lo que reduce el coste por kilo.

Otro punto clave es el almacenamiento. Utilizar neveras portátiles con buen aislamiento térmico marca una diferencia enorme. Si se combina hielo en bloques con hielo en escamas o cubitos, la duración aumenta y se reduce el ritmo de derretimiento. También ayuda mantener los contenedores alejados del sol directo y evitar aperturas constantes.

Un error habitual es subestimar la cantidad necesaria. En reuniones prolongadas, el consumo de hielo suele duplicar las previsiones iniciales. Por eso, planificar con margen evita desplazamientos de última hora, que son precisamente los más caros y menos eficientes.