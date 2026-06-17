Denuncia ante la Guardia Civil de Soria una estafa en apuestas online y termina investigado por simulación de delito

La Guardia Civil esclarece una falsa denuncia de estafa en apuestas online e investiga a su autor por simulación de delito.HDS

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La Guardia Civil de Soria, a través del Puesto de El Burgo de Osma, ha investigado a un vecino de dicha localidad como presunto autor de un delito de simulación de delito tras esclarecer una denuncia presentada inicialmente como una supuesta estafa bancaria.

Los hechos se remontan al día 8 de julio de 2025, cuando esta persona denunció que autores desconocidos habían utilizado de forma fraudulenta su tarjeta de débito para realizar diversas apuestas en plataformas de juego online, ocasionándole un perjuicio económico de 1.342 euros.

Tras la presentación de la denuncia, el Puesto de la Guardia Civil de El Burgo de Osma inició una investigación para esclarecer los hechos e identificar a los supuestos responsables de la estafa denunciada.

Como resultado de las gestiones practicadas y de la documentación recabada de las distintas plataformas de apuestas, los agentes comprobaron que las cuentas desde las que se realizaron las operaciones habían sido registradas utilizando la documentación personal del denunciante, así como imágenes de identificación aportadas durante los procesos de verificación exigidos por dichas empresas.

Asimismo, la investigación permitió determinar que la denuncia presentada habría sido utilizada para reclamar ante su entidad bancaria la devolución de las cantidades cargadas, alegando que se trataba de operaciones fraudulentas.

Por su parte, la entidad financiera comunicó que no procedía la cobertura de los importes reclamados al haber detectado indicios compatibles con una actuación fraudulenta por parte del propio titular de la tarjeta.

A la vista de los indicios obtenidos durante la investigación, la Guardia Civil procedió a esclarecer los hechos como un presunto delito de simulación de delito, pasando el denunciante a ser investigado en calidad de supuesto autor de dicha infracción penal.

Las diligencias instruidas por el Puesto de la Guardia Civil de El Burgo de Osma han sido remitidas a la autoridad judicial competente.

La simulación de delito está recogida en el artículo 457 del Código Penal y se castiga con pena de multa de seis a doce meses, cuya cuantía será fijada por la autoridad judicial en función de las circunstancias del caso y de la capacidad económica del condenado.

La Guardia Civil insiste en la importancia de realizar un uso responsable de los mecanismos de denuncia, ya que la comunicación de hechos falsos puede derivar en responsabilidades penales y supone la utilización injustificada de recursos públicos destinados a la protección de los ciudadanos y a la persecución de los delitos reales.

Servicios de Alerta mediante la 'APP Alertcops'

La Guardia Civil recuerda la puesta en marcha años atrás de la APP 'Alertcops'. Esta aplicación móvil es un servicio de alertas que permite comunicarse de manera precisa, gratuita y rápida con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

A través de ella se puede alertar sobre una situación delictiva de la que es víctima o testigo; también permite recibir en el teléfono móvil mensaje de avisos, cuando el mismo se encuentre en una zona afectada por incidencias.

La Guardia Civil recomienda su descarga, para ponerse en contacto en caso de emergencia con los centros operativos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.