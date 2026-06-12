Un vídeo en las redes sociales 'condena' a un conductor en Soria: se le imputa conducción temeraria

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La Guardia Civil de Soria investiga al conductor de un turismo por conducción temeraria y que fue descubierto al difundirse un video en las redes sociales.

El hecho ocurrió a las 18.05 horas del pasado 28 de marzo, en las pistas deportivas municipales de la localidad soriana de Arcos de Jalón.

Un ciudadano informó al G.I.A.T. (Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico) del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Soria, de la presencia de un video subido en las redes sociales en el que se observa un vehículo turismo realizando los denominados “donuts”, aceleraciones y derrapes, mientras en el interior de las pistas deportivas se encontraban jugando un grupo numeroso de menores de edad, los cuales se vieron obligados a apartarse para no ser atropellados, poniéndoles gravemente en peligro.

Tras el visionado y estudio del video por los agentes, según ha informado la Subdelegación del Gobierno, se observa la gravedad de los hechos, poniéndose en marcha una investigación, que culminó el día 5 de junio con la identificación e investigación del conductor de Zaragoza, procediendo a la instrucción de las correspondientes diligencias penales.

CONSECUENCIAS LEGALES

Identificado el conductor, fue investigado por un presunto delito de conducción temeraria recogido en el artículo 380 del Código Penal, que junto con las diligencias quedó a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Almazán (Soria), Plaza nº 1.

El delito de conducción temeraria puede suponer penas de prisión de seis meses a dos años y privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo de uno y hasta seis años.

COLABORACIÓN CIUDADANA

La Subdelegación señala que la colaboración y la participación activa de la ciudadanía es un elemento clave para la detección temprana de conductas imprudentes o delictivas en la red vial, informando de cualquier comportamiento que ponga en riesgo la seguridad vial, mejorando la respuesta de los cuerpos de seguridad.

La Guardia Civil recuerda la puesta en marcha años atrás de la APP ALERTCOPS. Esta aplicación móvil es un servicio de alertas que permite comunicarse de manera precisa, gratuita y rápida con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

A través de ella se puede alertar sobre una situación delictiva de la que es víctima o testigo; también permite recibir en el teléfono móvil mensaje de avisos, cuando el mismo se encuentre en una zona afectada por incidencias.

La Guardia Civil recomienda su descarga, para ponerse en contacto en caso de emergencia con los centros operativos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.