La Soria del futuro ya está aquí: La provincia superará los 92.000 habitantes y un tercio serán extranjeros

Publicado por José Sosa Soria Creado: Actualizado:

El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha publicado la proyección de población que, en el caso de las provincias, recoge datos para los próximos 15 años. La Soria del futuro cercano aumentará de población, se situará cómodamente por encima de los 92.000 habitantes con un tercio de sus vecinos de origen extranjero. La Soria del futuro ya está aquí. El INE prevé que de cara a 2041 la población crezca en 1.337,83 lo que supone un 1,4%. Si se compara con el punto máximo de población para este periodo, 2034, el crecimiento es del 2,16% con casi 2.000 vecinos más.

El propio INE explica que las Proyecciones de población muestran la evolución que seguiría la población de España en el caso de mantenerse las tendencias demográficas establecidas sobre el comportamiento futuro de los fenómenos demográficos, que combinan las tendencias demográficas actuales con la opinión de un grupo de expertos en demografía de toda España, a los que se les dirigió una encuesta, tal y como se hizo en la edición anterior.

En el caso de Soria los datos de 2026 muestran que la población de la provincia alcanza los 90.806 habitantes con algo más de 73.500 vecinos de nacionales española y 17.200 extranjeros. En términos porcentuales, la población foránea representa el 19% del total de habitantes de la provincia.

La evolución que marca la proyección del INE para los próximos 15 años se resume en un crecimiento tímido, pero constante de la población de la provincia que se sustenta en un descenso del número de vecinos de origen nacional y un aumento de los extranjeros. Aunque cabe un matiz, el crecimiento de Soria es continuo hasta 2034 cuando se alcanza el máximo de población de este periodo y luego hay una rebaja hasta el 2041.

Tal y como está explicado el máximo de población se alcanza en el 2034 cuando Soria tendrá 92.772 vecinos de los que 69.101 serán nacionales y 23.671 extranjeros en una proporción de 75% de nacionales y 25% foráneos.

El año final de la proyección, en el 2041, la población de Soria estaría en los 92.144 vecinos de los que 66.179 son de origen nacional y 25.965 extranjeros. En este año se registrará el porcentaje más alto de población extranjera con un 28,17%.

El aumento de la población foránea en Soria se refleja en el crecimiento del peso proporcional en el conjunto de la población. En los próximos 15 años el INE indica que el volumen de extranjeros pasará del 19% al 28,17%, algo más de 9 puntos.