La Guardia Civil de Soria detiene a tres personas por un robo de material de obra en el hotel Valonsadero

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La Guardia Civil de Soria ha detenido a tres hombres como presuntos autores de un robo de material de obra y herramientas cometido en los trabajos de rehabilitación del antiguo Hotel Valonsadero. Aunque inicialmente se saltaron el control preventivo establecido de madrugada por la Benemérita, fueron alcanzados con rapidez y acabó desvelándose el contenido del coche en el que viajaban.

Los hechos ocurrieron sobre las 2.30 horas, cuando tres patrullas de la Guardia Civil pertenecientes a los Puestos de Soria y Gómara realizaban un dispositivo operativo de identificación de vehículos y personas en la localidad de Aldealpozo (Soria).

Durante el desarrollo del dispositivo, los agentes observaron cómo un turismo que circulaba por la carretera N-122 en dirección Zaragoza hacía caso omiso a las señales reglamentarias de alto realizadas por los guardias civiles, continuando su marcha a gran velocidad.

Una agente de la Guardia Civil revisa el material recuperado.HDS

Ante esta circunstancia, las patrullas iniciaron un seguimiento del vehículo, logrando interceptarlo pocos minutos después en el punto kilométrico 128 de la N-122, dentro del término municipal de Aldealpozo.

En el interior del turismo viajaban tres varones. Durante la inspección realizada por los agentes se localizaron herramientas, material de obra, cableado eléctrico y otros efectos cuya procedencia no pudieron justificar. Las posteriores gestiones practicadas por la Guardia Civil permitieron determinar que dicho material procedía de las obras de rehabilitación que se están ejecutando en el antiguo Hotel Valonsadero.

Por estos hechos, los tres ocupantes fueron detenidos como presuntos autores de un delito de robo con fuerza en las cosas y trasladados a dependencias oficiales para la instrucción de las correspondientes diligencias.

La Guardia Civil realizó posteriormente las gestiones necesarias para determinar la procedencia y titularidad de los objetos recuperados. A primera hora de la mañana se presentó la correspondiente denuncia y los efectos intervenidos fueron reconocidos como procedentes de las obras de rehabilitación que se están ejecutando en el antiguo Hotel Valonsadero, siendo posteriormente entregados a sus legítimos propietarios. Los detenidos y las diligencias instruidas han sido puestos a disposición de la autoridad judicial competente.

La Guardia Civil destaca la importancia de los dispositivos preventivos que desarrolla de forma permanente en la provincia, fundamentales para la prevención de delitos, la identificación de sus autores y la recuperación de efectos sustraídos.

Asimismo, recuerda que cualquier actividad sospechosa puede comunicarse de forma inmediata a través del teléfono de urgencias 062, disponible las 24 horas del día.