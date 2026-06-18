Asfoso incorpora a tres jóvenes a su Junta Directiva para reforzar el relevo en el sector forestal

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Creado: Actualizado:

La Asociación Forestal de Soria (Asfoso) reforzó este jueves su Junta Directiva con la incorporación de tres jóvenes vinculados al sector agroforestal de la provincia, una renovación con la que la organización pretende impulsar el relevo generacional y afrontar los retos futuros relacionados con la gestión y conservación de los montes sorianos.

La entidad celebró su Asamblea General Ordinaria, en la que hizo balance de la actividad desarrollada durante 2025 y presentó las líneas de trabajo previstas para los próximos meses. La convocatoria sirvió además para renovar parte de la dirección de la asociación mediante la incorporación como vocales de Roberto Molero Ortega, Marco Alonso Gamarra y Alberto Sáinz Torrent.

La nueva Junta Directiva continúa presidida por Pedro Antonio Marín Gil y cuenta con Enrique López Calvín como vicepresidente primero; Iván Andrés Aparicio, vicepresidente segundo; Enrique Jiménez Juano, secretario; Carlos Gonzalo Rupérez, tesorero; y los vocales Fernando Marín Redondo, José Peñalba Sanz, Roberto Molero Ortega, Marco Alonso Gamarra y Alberto Sáinz Torrent.

Durante la asamblea, los responsables de Asfoso expusieron a los socios el balance de actividades correspondiente a 2025, la aplicación de resultados y los presupuestos previstos para la presente anualidad. Asimismo, informaron sobre la participación de la organización en diferentes proyectos de innovación vinculados a la conservación y el aprovechamiento sostenible de los recursos forestales.

Entre las iniciativas en las que trabaja actualmente la asociación figuran Montes de Socios, Biovalor, Reconecta, UFIL2, Construyendo Maderaula, SocialForest, FLoRE y el Grupo Operativo Pecus.

Tras la celebración de la asamblea, Asfoso desarrolló un acto abierto al público enmarcado en la Semana Verde Europea 2026. Bajo el título 'Invertir en los bosques del sudoeste europeo: innovación, gestión sostenible y desarrollo rural a través de SocialForest y FLoRE', la entidad presentó los avances y buenas prácticas que desarrolla dentro de ambos proyectos financiados por el programa Interreg Sudoe.

Durante la jornada se puso de relieve el papel estratégico de los bosques para el desarrollo económico y social de las zonas rurales y se destacó la necesidad de impulsar iniciativas que favorezcan la gestión forestal sostenible y la creación de nuevas oportunidades de actividad y empleo en el medio rural.