Los malos pronósticos del campo en Soria se cumplen con rendimientos por debajo de 2.400 kilos por hectárea

Publicado por Irene Llorente Soria Creado: Actualizado:

Ya han comenzado las máquinas a cosechar las parcelas más adelantadas de cebada en las zonas de Deza, Morón de Almazán y Arcos de Jalón, mientras que el resto esperará a que pasen las fiestas de San Juan para arrancar con una campaña con rendimientos de trigo por debajo de los 2.400 kilos por hectárea y que en cebada todavía serán más bajos, ya que en estos momentos rondan los 1.932 kilos por hectárea, según los últimos datos dados a conocer en la comisión provincial de estadística agraria.

Un panorama que todavía puede ir a peor con la previsión generalizada de elevadas temperaturas en toda la provincia, que superarán los 36 grados y que secarán todavía más la planta de ahora hasta que llegue el tiempo de cosecha, de modo que las perspectivas son poco halagüeñas y los resultados se quedan muy por debajo de los límites de rentabilidad, situados en los 3.300 kilos por hectárea, según explica José Manuel Sanz, de UPA Soria.

En la última comisión provincial se han confirmado los malos pronósticos del sector, con resultados de trigo que no superan los 1.800 kilos por hectárea en la comarca de Pinares, pero no son mucho mejores en Arcos de Jalón y El Burgo de Osma, donde no se espera más de 2.200 kilos por hectárea. Algo mejor, con 2.500 kilos por hectárea, en Almazán, Campo de Gómara y Soria, y sólo en el caso de Tierras Altas y El Valle se mantienen por ahora las previsiones de 3.000 kilos por hectárea. De todos estos datos se desvela una media de 2.461 kilos por hectárea para las 86.523 hectáreas de trigo en secano. En el caso de las 3.678 hectáreas de trigo en regadío la previsión generalizada es de 4.000 kilos por hectárea.

Pero la cebada tiene todavía peores pronósticos, con una media de 1.932 kilos por hectárea en las 63.072 hectáreas sembradas en la provincia de este cultivo en secano. Pinares se lleva la peor parte, con 1.500 kilos por hectárea, y con 1.700 kilos por hectárea se quedarán en Arcos de Jalón y El Burgo de Osma. La comarca de Soria no espera más de 1.900 kilos por hectárea, y 2.000 para Campo de Gómara y Almazán. Tierras Altas y El Valle tendrán los mejores resultados, con 2.700 kilos por hectárea. Para las 2.500 hectáreas de cebada en regadío los rendimientos tampoco superarán los 3.500 kilos por hectárea.

El triticale ha resultado algo mejor, con una media en las casi 10.000 hectáreas de secano que rozan los 2.400 kilos por hectárea y de 4.000 kilos por hectárea en las escasas 200 hectáreas de regadío.

La comarca de Tierras Altas superará los 2.900 kilos por hectárea y Almazán, Campo de Gómara y Soria estiman unos 2.400 kilos por hectárea. Arcos de Jalón y El Burgo de Osma esperan unos 2.100 kilos por hectárea y Pinares, 1.700 kilos por hectárea.

Avena y centeno tampoco corren mejor suerte, con 1.500 kilos por hectárea de media en el primer caso y con 1.900 kilos por hectárea en el segundo.

Así, en cuanto comiencen las tareas de recolección los agricultores tendrán que informar a los peritos para reclamar el siniestro por sequía, que podría extenderse por toda la provincia. A esto se le suma que hay muchas parcelas de trigo y triticale que se helaron con las bajas temperaturas registradas para San Isidro, a mediados del mes de mayo, de modo que tendrán que dar partes por este siniestro.

Y para colmo de males el girasol está teniendo muchos problemas en la nascencia, porque cuando se sembró había mucha humedad pero enseguida llegaron los calores y secaron pronto la tierra, de modo que hay muchas parcelas en las que apenas ha nacido un 40 o un 50%.